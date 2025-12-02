Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
СВР: Французские ЧВК на Украине станут законной целью ВС России
При появлении на Украине французских частных военных компаний они будут рассматриваться как непосредственные участники конфликта и станут законной целью ВС России, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.
В сообщении Службы внешней разведки отмечается, что данный шаг будет приравнен Москвой к прямому участию Парижа в боевых действиях против России.
По данным ведомства, Франция продолжает искать пути прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. В частности, на это указывает правительственный декрет № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, разрешающий привлечение ЧВК для помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения». При этом французские ЧВК названы в упомянутом декрете «референс-операторами» министерства вооруженных сил.
«Парижу не стоит обольщаться и считать, что этим он развязывает себе руки и одновременно уходит от ответственности за участие своих военных в конфликте», – отметили в СВР.
Служба внешней разведки России подчеркнула, что принятие подобных решений связано с недостаточной эффективностью украинских ПВО и задержкой в освоении западного вооружения, для чего, по мнению ведомства, Киеву и могут потребоваться зарубежные ЧВК, прежде всего оснащенные французским вооружением.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возвращении в стране военного призыва в добровольной форме.
Макрон подчеркнул, что реформы военной службы не связаны с отправкой французской молодежи на Украину и направлены на укрепление связи между армией и государством.
Газета ВЗГЛЯД писала, что для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров.
