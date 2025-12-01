  • Новость часаМИД Японии подтвердил курс на заключение мирного договора с Россией
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 18:15 • В мире

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России?

    Главной темой французских СМИ в последнее время стали деньги, особенно государственные. В том числе те, что непосредственно касаются доходов сограждан. Причина – до сих пор не принятые бюджеты на следующий год: общий и социального обеспечения (последний принимается отдельно).

    Висящий на волоске премьер Себастьен Лекорню предпринимает титанические усилия, чтобы урезать расходы страны, не трогая своих (то есть богатых). Любые предложения в этой области – например, о новом налоге на крупные состояния – отвергаются с ходу. Однако позиции Лекорню в нынешнем Национальном собрании шатки, так как нижняя палата парламента расколота на три части.

    Чтобы удержаться, премьер пытается заручиться поддержкой левых, и в этой конфигурации не самая многочисленная фракция социалистов получила решающее право голоса. Первым делом они добились приостановки пенсионной реформы, которая увеличивала возраст выхода на пенсию. Справедливости ради стоит отметить, что за приостановку также голосовало «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла, но именно социалисты всюду раструбили о своей решающей роли.

    Казалось бы, этот случай доказывает, что Франция по-прежнему является социальным государством, несмотря на все экономические сложности последнего времени. Да, но нет – потому что верхняя палата парламента, сенат, приостановку реформы не утвердила и вернула проект обратно в нижнюю палату.

    Тотчас же в публичном поле материализовалась бывшая премьер-министр Элизабет Борн, которая в свое время и протащила пенсионную реформу, с заявлением, что та была «необходима» и что, если придется голосовать повторно, мадам Борн не собирается идти против своего детища, тем более что «это реформа, которая носит мое имя». И вообще для обеспечения сбалансированности пенсионной системы «не существует волшебной палочки, которая освобождала бы тех, кто может трудиться, от более продолжительной работы».

    Кроме приостановки пенсионной реформы, сенаторы также завернули еще один проект – повышение налога на доходы, который отчисляется на социальные нужды. Таким образом, мечты части левых, включая социалистов (глава их фракции Борис Валло обозначил свои цели как «защищать покупательную способность и государственные услуги за счет самых богатых»), разбились о реальность. Которая такова, что

    богатым проще сменить юрисдикцию, чем платить повышенные налоги. А значит, платить за все будут совсем другие люди. То есть самые бедные.

    Предыдущий премьер Франсуа Байру и вовсе предлагал отменить два праздничных дня, чтобы заставить французов больше трудиться. Нынешний, Себастьен Лекорню, был вынужден отказаться от этой богатой идеи ввиду сопротивления населения, но суть осталась прежней: сокращать расходы, сокращать рабочие места, не повышать зарплаты, выкраивать то тут, то там некое подобие финансового тришкина кафтана, но богатых не трогать.

    Давно поняв, куда ветер дует, французские профсоюзы призвали 2 декабря выйти на забастовку. В своем обращении они прямо указали на причину – «социально несправедливый» проект бюджета. В первую очередь профсоюзы требуют прекращения замораживания заработной платы бюджетников и отказа от практики сокращения штатных единиц. На практике, когда сокращают тысячи мест в школе или ясельной системе, последние начинают уменьшать количество предоставляемых услуг, а некоторые и вовсе вынуждены закрыться.

    Ожидается, что забастовка в первую очередь затронет транспорт, образование, больницы и часть административных служб. Между тем в СМИ с большой помпой прошла кампания против американских пенсионеров, которые осели во Франции и стали пользоваться тут всеми услугами, включая медицинское обслуживание, которое на их родине обходится в колоссальные суммы.

    Не один день французские медиа, от самых крупных до региональных, обличали нерадивых любителей приехать и устроиться на всем готовом, которые прямо-таки наносят стране чудовищный ущерб. «Американские пенсионеры бесплатно пользуются нашими соцуслугами», – всполошился «Монд», который заодно довел до сведения общественности, что понаехавшие имеют наглость не платить налог на доходы. «"Я живу как в мечте": американские пенсионеры устраиваются во Франции, чтобы бесплатно пользоваться социальными услугами», – уже в заголовке бьет тревогу «Прованс».

    «Уэст-Франс», в свою очередь, приводит душераздирающий рассказ некой Клэр, которая 25 лет прожила в США, вернулась на родину и решила открыть глаза соотечественникам. Она не скрывает, что шокирована преимуществами, которые ее соотечественники, вышедшие на пенсию в США, обретают во Франции.

    По ее словам, это следствие создания в 2016 году системы всеобщей защиты от болезней (так называемой Puma). Благодаря этому любой иностранец, который вышел на пенсию, имеет долгосрочную визу VLS-TS и проживает во Франции более трех месяцев, автоматически имеет право на социальное обеспечение. Напомним, что медицинское страхование в Соединенных Штатах обходится чрезвычайно дорого, и французского пенсионера никогда не примут в США аналогичным образом. А между тем

    в 2025 году дефицит системы социального обеспечения Франции может достичь 23 млрд евро.

    В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы установить обязательный взнос для лиц, не имеющих гражданства Евросоюза, но имеющих долгосрочную гостевую визу. Однако кампания в СМИ, направленная против чужих – чрезмерно расчетливых иностранцев, на самом деле была дымовой завесой, призванной отвлечь внимание от куда более интересных моментов, которые властям не хотелось обсуждать публично.

    Глава крупного профсоюза ВКТ (Всеобщая конфедерация труда) Софи Бине вскрыла всю подноготную дела, открыто заявив: «Власти урезают количество коек в больницах, чтобы делать снаряды». Она имела в виду, что бюджет армии растет, в отличие от социальной сферы, в которой сокращают все, что только можно.

    «Единственная перспектива, которую нам открывает правительство, – это война,

    развила свою мысль Бине. – И это очень опасно и тревожно, особенно для молодежи». Она напомнила, что бюджет армии увеличился на 6,7 млрд евро, причем одновременно правительство решило сэкономить 7,1 млрд евро на здравоохранении.

    Разумеется, какую-то часть планируется восполнить за счет нового сбора с тех самых американских пенсионеров, но основная тяжесть ляжет все же не на них, а на обычных граждан – которые столкнутся с сокращением персонала и нехваткой больничных мест. Зато в снарядах нехватки точно не будет. Деньги на то, чтобы возродить призывную армию и массово готовить французов к войне с Россией, в Париже уже нашли.

