Власти Франции решили отменить бесплатную медицину для пенсионеров-иностранцев
Большинство французских парламентариев поддержали инициативу обязать пенсионеров из стран, не входящих в Евросоюз, платить за доступ к государственной системе здравоохранения, сообщает Politico.
Речь идет о пенсионерах из стран, не входящих в Евросоюз, которые сейчас могут получить доступ к государственной системе здравоохранения и пользоваться ей бесплатно, если оформят долгосрочную визу и подтвердят доходы выше 23 тыс. евро в год.
Нововведение особенно затронет американских пенсионеров, которые часто выбирали Францию не только ради климата и культуры, но и бесплатной медицины.
Депутат Франсуа Жернигон, автор инициативы, объяснил: «Это вопрос справедливости. Если вы гражданин Франции и переезжаете в США, вы не получаете взаимные гарантии и льгот со стороны американской системы».
В настоящее время иностранцы после трех месяцев проживания во Франции и соблюдения всех условий могут получить местную медицинскую страховку и отказаться от частной.
Поправка, предусматривающая обязательный взнос для иностранцев, уже прошла обсуждение в обеих палатах парламента и может быть утверждена уже в следующем году, так как ее поддерживает и правительство. По последней редакции проекта закона, платить новый минимальный взнос обяжут только тех пенсионеров из стран вне ЕС, кто не платит налоги и не участвует в других социальных программах Франции.
Размер взноса будет определять правительство позднее, но, по мнению Жернигона, он все равно останется ниже стоимости частной страховки в США или за рубежом – примерно 300-500 евро в месяц. Решение объясняется не столько экономией для бюджета, сколько вопросом справедливой нагрузки. Политик признал, что ожидаемые поступления в бюджет не станут решающими для закрытия дефицита социальной сферы, который в следующем году должен снизиться до 5% ВВП.
Ранее во Франции повысили цены на билеты в Лувр для туристов не из Европы.
Кроме того, во Франции одобрили поправку об увеличении ставки налога на цифровые доходы крупнейших технологических компаний с трех до шести процентов.
Управляющий Центральным банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало предупредил о нарастающей угрозе долгового удушения из-за большого дефицита бюджета.