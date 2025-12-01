Власти Франции решили отменить бесплатную медицину для пенсионеров-иностранцев

Tекст: Вера Басилая

Франция намерена отменить бесплатное медицинское обслуживание для иностранных пенсионеров, сообщает Politico.

Речь идет о пенсионерах из стран, не входящих в Евросоюз, которые сейчас могут получить доступ к государственной системе здравоохранения и пользоваться ей бесплатно, если оформят долгосрочную визу и подтвердят доходы выше 23 тыс. евро в год.

Нововведение особенно затронет американских пенсионеров, которые часто выбирали Францию не только ради климата и культуры, но и бесплатной медицины.

Депутат Франсуа Жернигон, автор инициативы, объяснил: «Это вопрос справедливости. Если вы гражданин Франции и переезжаете в США, вы не получаете взаимные гарантии и льгот со стороны американской системы».

В настоящее время иностранцы после трех месяцев проживания во Франции и соблюдения всех условий могут получить местную медицинскую страховку и отказаться от частной.

Поправка, предусматривающая обязательный взнос для иностранцев, уже прошла обсуждение в обеих палатах парламента и может быть утверждена уже в следующем году, так как ее поддерживает и правительство. По последней редакции проекта закона, платить новый минимальный взнос обяжут только тех пенсионеров из стран вне ЕС, кто не платит налоги и не участвует в других социальных программах Франции.

Размер взноса будет определять правительство позднее, но, по мнению Жернигона, он все равно останется ниже стоимости частной страховки в США или за рубежом – примерно 300-500 евро в месяц. Решение объясняется не столько экономией для бюджета, сколько вопросом справедливой нагрузки. Политик признал, что ожидаемые поступления в бюджет не станут решающими для закрытия дефицита социальной сферы, который в следующем году должен снизиться до 5% ВВП.

Ранее во Франции повысили цены на билеты в Лувр для туристов не из Европы.

Кроме того, во Франции одобрили поправку об увеличении ставки налога на цифровые доходы крупнейших технологических компаний с трех до шести процентов.

Управляющий Центральным банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало предупредил о нарастающей угрозе долгового удушения из-за большого дефицита бюджета.