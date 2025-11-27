Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Во Франции повысили цены на билеты в Лувр для туристов не из Европы
Власти Франции повысили стоимость билетов в Лувр на 45% для неевропейских туристов
Для туристов из стран за пределами Европы стоимость билета в Лувр с 14 января 2026 года вырастет на 45% и достигнет 32 евро.
Стоимость билетов в Лувр для туристов из стран, не входящих в Европу, вырастет на 45%, пишет ТАСС со ссылкой на AFP. Как уточнили в администрации музея, новая цена составит 32 евро за билет. Повышение начнет действовать с 14 января 2026 года и коснется гостей из государств, не входящих в европейскую экономическую зону, в которую входят Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Решение стало частью программы «Новое возрождение Лувра» (Louvre Nouvelle Renaissance), которую президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал в январе. Предполагалось, что ее финансирование обеспечат в том числе за счет увеличения стоимости билетов для неевропейских туристов. Программа предусматривает масштабную модернизацию и реконструкцию крупнейшего музея Франции.
По данным телеканала BFMTV, объем финансирования проекта первоначально оценивался в 700-800 млн евро, а работы планировалось завершить за 10 лет. Однако, как сообщила Счетная палата Франции, теперь затраты на программу выросли и достигли 1,15 млрд евро. Музей рассчитывает, что обновление позволит не только сохранить культурное наследие, но и улучшить условия пребывания для всех посетителей.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил ускорить принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности музея.