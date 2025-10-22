  • Новость часаПод руководством Путина выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет
    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    В Госдуме дали совет, как не страдать от инфобалагана
    Эксперт оценил планы США перерабатывать оружейный плутоний в топливо для АЭС
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    22 октября 2025, 14:51 • Новости дня

    Макрон потребовал ускорить принятие мер по усилению безопасности Лувра

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил ускорить принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности парижского Лувра после ограбления, сообщила официальный представитель правительства Франции Мод Брежон по итогам совета министров.

    «Он (Макрон – прим. ВЗГЛЯД) также сообщил, что принимались меры по обеспечению безопасности Лувра, и он потребовал ускорение этих мер. Предложения по ускорению ожидаются на следующей неделе», – заявила Брежон. Трансляция заявления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Официальный представитель добавила, что в настоящее время проводится административное и судебное расследование, которое должно прояснить все детали произошедшего преступления.

    Напомним, из парижского музея Лувр были похищены девять ювелирных изделий, принадлежавших императрице Жозефине, супруге Наполеона I.

    Корона императрицы Евгении де Монтихо, похищенная из Лувра, была обнаружена поврежденной вблизи музея.

    Группа грабителей проникла в музей, воспользовавшись лестницей на автовышке. Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро.

    После вынужденной трехдневной паузы Лувр вновь открыл двери для гостей, но «Галерея Аполлона» остается закрытой для посещения.

    21 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности

    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.

    Дуров сообщил о своей инициативе в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал он.

    Ранее Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Напомним, грабители использовали автовышку для проникновения в Лувр, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.

    Расследованием ограбления музея занялись более 60 следователей.

    21 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра

    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

    Информация о размере ущерба появилась после официальных подсчетов, произведенных администрацией Лувра, сообщило AFP, передает ТАСС.

    Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби. Он назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    20 октября 2025, 02:38 • Новости дня
    Прокурор Парижа назвала гипотезы о целях похитителей в Лувре

    @ Thibault Camus/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что гипотеза иностранного вмешательства на данном этапе «не поддерживается», так как, скорее всего, представители оргпреступности были движимы двумя мотивами.

    «Организованная преступность может преследовать две цели: либо действовать в интересах спонсора, либо «хотеть получить » драгоценные камни для проведения операций по отмыванию денег» , – приводит Le Figaro слова парижского прокурора.

    Бекко добавила, что следствие «получило в ходе расследования показания одного из сограждан, который сообщил в судебную полицию о том, как один из преступников избавился от желтого жилета», и который «теперь находится в руках следователей».

    Прокурор упомянула, что было мобилизовано «около 60 следователей» и заверила  власти в «полной решимости» найти воров. Госпожа Бекко «не сомневается, что (музей) сможет вновь открыться» в «ближайшие дни».

    Напомним, в воскресенье, 19 октября, грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. Позже корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    По словам прокурора Парижа, во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти украденное и наказать воров.

    21 октября 2025, 10:31 • Новости дня
    Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока

    @ Benoit Tessier/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Николя Саркози, осужденный за получение ливийских средств на избирательную кампанию 2007 года, отправился в тюрьму Санте для начала пятилетнего заключения.

    Бывший президент Франции Николя Саркози покинул свой дом в сопровождении супруги Карлы Бруни и отправился в тюрьму Санте в Париже для начала отбытия срока, сообщает BFMTV.

    Перед отъездом он поприветствовал собравшихся перед его домом сторонников. После этого Саркози сел в автомобиль, который направился в пенитенциарное учреждение.

    Телеканал отмечает, что кортеж Саркози сопровождали около 15 мотоциклистов полиции. Экс-президент начнет отбывать наказание во вторник. Решение о его заключении было принято судом Парижа 25 сентября: 70-летний Саркози получил пять лет тюрьмы.

    Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Расследование стартовало еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о возможной передаче ливийскими властями 50 млн евро на нужды предвыборной гонки экс-президента.

    В 2016 году бизнесмен Зияд Такиеддин сообщил, что лично перевозил из Ливии в МВД Франции чемоданы с 5 млн евро наличными, часть которых он передал самому Саркози. Хотя в 2020 году Такиеддин отказался от этих обвинений, в 2018 году против Саркози были выдвинуты обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты ливийских средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным приведением приговора в исполнение.

    Ранее сообщалось что Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

    Экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже.

    21 октября 2025, 00:39 • Новости дня
    Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции

    @ IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал ограбление Лувра, назвав его символом ухудшения положения Франции и высказав критику в адрес местных властей.

    Павел Дуров прокомментировал ограбление главного музея Франции, передает ТАСС.

    Он заявил: «Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным».

    Во Франции в настоящее время ведется расследование в отношении самого Дурова. По информации агентства, он был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа прошлого года и теперь вынужден возвращаться в страну каждые 14 дней.

    Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что из музея были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона.

    По предварительным данным, преступникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы совершить кражу. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы, и использовали для этого автовышку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование ограбления знаменитого музея в Париже ведется с привлечением более шестидесяти следователей.

    Преступники использовали автовышку для проникновения в Лувр, после чего один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной.

    Украденные драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники, скорее всего, выломают из них драгоценные камни для продажи за 50-70% от стоимости.

    20 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Опубликовано видео ограбления Лувра

    @ Mohammed Badra/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось видео ограбления главного музея Парижа Лувра: на кадрах видно, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины.

    На записи видно, как человек в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты. Преступники действовали быстро и слаженно – вся операция заняла не более четырех минут, передает ТАСС.

    Всего из Лувра исчезли девять ювелирных украшений, входивших в коллекцию Наполеона. Французские следователи считают, что похищение организовали профессионалы. Не исключается, что к преступлению причастны иностранные заказчики или исполнители.

    Лувр возобновит работу для публики после ограбления, но часть залов пока останется закрытой.

    Французские правоохранители обнаружили рядом с музеем инструменты, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.

    Эксперты считают, что украденные ювелирные изделия смогут продаваться только нелегально, так как аукционные дома не примут их для официальной продажи.

    22 октября 2025, 09:37 • Новости дня
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон из-за политического кризиса в своей стране превратился из идеолога единой Европы в «зануду, отравляющего общее веселье», сообщает Politico.

    По данным издания, опрошенные дипломаты и чиновники Евросоюза считают, что сосредоточенность Макрона на внутренней политике и собственном наследии привела к тому, что он стал «тормозом прогресса» в ЕС, «зануду, отравляющего общее веселье», передает ТАСС.

    «Эта версия Макрона полностью сконцентрирована на внутренних проблемах. Он более не лидер Европы, каким мы его знали», – приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

    Politico отмечает, что президент Франции в последнее время отверг ряд инициатив ЕС, включая создание «стены дронов» на восточных границах, упрощение приема новых членов и ужесточение экологических норм. Его реакция на эти предложения часто бывает сдержанной или раздраженной, поскольку он опасается негативной реакции французского общества.

    В начале своего президентства в 2017 году Макрон активно продвигал идеи стратегической автономии Европы как в экономике, так и в вопросах безопасности. Сейчас же, по мнению собеседников издания, его волнует в первую очередь собственное политическое будущее внутри страны. Один из соратников Макрона пояснил, что президенту не хватает политического капитала для реализации амбиций, а любые разговоры о расширении ЕС могут усилить позиции правых политиков, таких как Марин Ле Пен, и вызвать протесты фермеров.

    Собеседники Politico также указали, что частая смена премьер-министров во Франции и отсутствие стабильного правительства снизили влияние страны на решения в ЕС. Даже если Макрону удастся преодолеть кризис, в Евросоюзе сомневаются, что он сможет вернуть себе лидирующую роль в объединении.

    Ранее президент Франции возложил ответственность за политический кризис на оппозиционные партии, которые выступают за вотум недоверия новому правительству.

    Политическая система Пятой республики Франции, созданная Шарлем де Голлем в 1958 году, столкнулась с серьезным испытанием из-за неспособности партий к компромиссу.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что высказывания Макрона в адрес России напоминают собаку Моську из басен Крылова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Макрон подготовил для Франции новый политический кризис.

    20 октября 2025, 15:44 • Новости дня
    @ Jerome Gilles/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Грабители воспользовались автовышкой для проникновения в Лувр, после чего один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной музея.

    Один из грабителей предпринял попытку поджечь автовышку, с помощью которой преступники проникли на территорию Лувра, передает ТАСС. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала CNews.

    По словам министра, сотрудники службы безопасности смогли предотвратить пожар, не позволив сгореть подъемнику. Она подчеркнула: «Я также хотела бы выразить признательность сотрудникам службы безопасности, которые не дали сгореть подъемнику, поскольку один из преступников пытался его поджечь и сбежал».

    Рашида Дати также выразила сожаление в связи с тем, что вопросам безопасности объектов культурного наследия уделяется недостаточно внимания.

    Напомним, ранее сообщалось, что руководство Лувра решило возобновить работу музея для публики после ограбления.

    Между тем видеозапись с камер наблюдения показала, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины. Украденные из Лувра ювелирные изделия могут быть реализованы только нелегально, поскольку официальные аукционные дома не примут их к продаже, отметили эксперты.


    19 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Обнаружено еще одно из девяти похищенных украшений из Лувра

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра, сообщает Le Parisien.

    Газета Le Parisien сообщила о находке еще одного из девяти ювелирных украшений, украденных из Лувра в воскресенье утром. Подробности о том, какое именно украшение было обнаружено, пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что в ограблении приняли участие четыре человека. Двое злоумышленников были одеты в желтые жилеты, имитируя рабочих, а еще двое ожидали их на мотороллерах у окна музея.

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.

    Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    19 октября 2025, 20:41 • Новости дня
    Прокурор Парижа раскрыл подробности ограбления Лувра

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений.

    По словам прокурора Парижа Лор Бекко, сигнализация в музее сработала в момент нападения, передает РИА «Новости».

    «Они угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия... Сигнализация работала», – заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра.

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.

    Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    19 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    Полиция обнаружила улики после ограбления Лувра в Париже

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские правоохранители нашли рядом с Лувром инструменты и предметы, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.

    Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями Лувра неподалеку от места преступления, сообщает Parisien, передает РИА «Новости». По данным издания, оперативники нашли на месте две «болгарки», паяльную лампу, канистру с бензином, перчатки, рацию и одеяло, использованные во время ограбления.

    В публикации уточняется: «В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две «болгарки», паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло... Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега».

    Полиция считает, что желтый жилет был частью тщательно подготовленного плана, позволившего преступникам проникнуть в музей, не вызвав подозрений у охраны. Сейчас эксперты изучают найденные предметы на наличие следов, которые помогут установить личности злоумышленников. Расследование продолжается, подробности о размере ущерба пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра.

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.

    Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.


    20 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Макрон пообещал найти реликвии и наказать воров экспонатов из Лувра

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон пообещал найти экспонаты, а воров привлечь к ответственности, назвав ограбление Лувра посягательством на наследие страны.

    «Ограбление, совершенное в Лувре, является посягательством на наследие, которым мы дорожим, потому что это наша история. Мы вернем экспонаты, а грабителей привлечем к ответственности», – приводит Le Figaro слова Макрона в соцсети X.

    Он добавил, что делается все возможное, чтобы добиться под руководством парижской прокуратуры результатов в розыске злоумышленников.

    «Проект «Новое возрождение Лувра», который мы начали в январе, предусматривает усиление мер безопасности. Он станет гарантом сохранения и защиты того, что составляет нашу память и нашу культуру», – уточнил президент Франции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье, 19 октября, грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах. Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. Позже корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    По словам прокурора Парижа, во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений.


    20 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Kering заявил о продаже косметического подразделения компании L'Oreal

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании Kering и L'Oreal договорились о сделке стоимостью 4 млрд евро по покупке косметического подразделения.

    Компании Kering и L'Oreal объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства в сфере элитной красоты и здоровья. Это соглашение включает приобретение компанией L'Oreal бренда Maison Creed, подписание лицензий на косметические и парфюмерные продукты культовых брендов Kering, а также создание эксклюзивного совместного предприятия для изучения возможностей развития в сфере здоровья и долголетия, пишет Le Figaro.

    Согласно условиям соглашения, Kering имеет право продать Kering Beaute, включая Дом Creed, компании L'Oreal. Creed, известный давней историей в мире нишевой  парфюмерии, является одним из ведущих мировых парфюмерных домов класса люк. В рамках L'Oreal у Luxe Creed будут идеальные возможности для ускорения глобальной экспансии на рынки мужской и женской парфюмерии.

    Кроме того, партнерство включает права на заключение эксклюзивного лицензионного соглашения сроком на 50 лет на создание, разработку и распространение парфюмерии и косметической продукции Gucci, которое вступит в силу после истечения срока действия текущей лицензии у Coty, при условии соблюдения обязательств группы Kering по действующему лицензионному соглашению.

    «Стоимость соглашения, которое включает продажу Creed и предоставление 50-летних лицензий на культовые бренды Kering, составляет четыре млрд евро. Оплата производится наличными по завершении сделки, которая, как ожидается, произойдет в первой половине 2026 года. L'Oreal также будет выплачивать Kering роялти за использование лицензированных брендов», – сказано в соглашении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, производители люксовых товаров в Европе столкнулись с неопределенностью из-за новых американских пошлин, что может привести к повышению цен на товары люкс-сегмента, сокращению прибыли и переменам в поведении покупателей. В июне газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем  Китай топит самого богатого человека Франции.

    21 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    Китаянку арестовали по делу о краже золота в музее Парижа

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданка Китая оказалась под стражей по обвинению в хищении шести золотых слитков из Национального музея естественной истории в Париже, ущерб составил 600 тыс. евро.

    Гражданка Китая была заключена под стражу в Париже по подозрению в краже золотых слитков из Национального музея естественной истории, передает AFP.

    Обвинение ей предъявили 13 октября, а задержали женщину 30 сентября в Барселоне по европейскому ордеру на арест, говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Беко, отмечает ТАСС.

    По данным источников портала Actu17, преступники вынесли из музея шесть золотых слитков. Сумму ущерба эксперты оценивают примерно в 600 тыс. евро. Ранее радиостанция France Info сообщала о масштабной кибератаке на музей, из-за которой несколько недель были недоступны цифровые сервисы для исследований и работы с коллекциями.

    Национальный музей естественной истории – часть крупного научно-исследовательского комплекса, куда также входят музеи, лаборатории, библиотеки и парки, включая Ботанический сад и Венсенский зоопарк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в Левре произошло «ограбление века» , повлекшее многомиллионные убытки.

    Эксперт отметл, что украденные из Лувра драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники, скорее всего, разберут их и реализуют драгоценные камни по частям за 50-70% стоимости.

    Между тем Павел Дуров назвал это ограбление символом ухудшения положения Франции.

    20 октября 2025, 18:59 • Новости дня
    СМИ сообщили о встрече Макрона и Саркози в Париже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим предшественником Николя Саркози в минувшую пятницу в Елисейском дворце, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Figaro, встреча прошла незадолго до того, как Саркози должен отправиться в тюрьму по решению суда. По информации издания, разговор двух президентов длился около часа и проходил в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Макрон публично воздерживается от комментариев относительно дела Саркози, однако в частном порядке он выразил бывшему президенту поддержку. В ходе беседы французский лидер высказал сомнения по поводу предварительного заключения, особо отметив вопросы участия в выборах и ограничения свободы, не упоминая напрямую дело Саркози.

    Анонимный источник издания сообщил, что Макрон обратил внимание на отсутствие иммунитета для бывших президентов и кандидатов на эту должность во Франции. Президент подчеркнул, что страна может защищать действующих глав государства, но такие гарантии не распространяются на их предшественников.

    Ранее сообщалось, что Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже. Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

    В сентябре Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным (то есть до апелляции) приведением приговора в исполнение.

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

