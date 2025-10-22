Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.2 комментария
Лувр открылся спустя три дня после ограбления
Лувр открылся для посетителей спустя три дня после ограбления
После вынужденной трехдневной паузы Лувр вновь принимает гостей, однако «Галерея Аполлона», где были похищены драгоценности, пока недоступна для посещения.
Лувр возобновил работу для посетителей спустя три дня после ограбления, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.
Посетители снова могут попасть в музей, однако некоторые залы по-прежнему недоступны.
Как отмечается в сообщении, «Галерея Аполлона», откуда были похищены драгоценности, остается закрытой для публики.
Администрация Лувра не уточняет, когда галерея вновь откроется и когда посетители смогут увидеть известные экспонаты.
Накануне стало известно, что ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро.
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.
Эксперты отмечают, что похищение ювелирных украшений из коллекции Наполеона за четыре минуты может привести к их безвозвратной утрате, так как преступники способны быстро изменить внешний вид драгоценностей и сбыть их на черном рынке.