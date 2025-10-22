Лувр открылся спустя три дня после ограбления

Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра

Глава МВД Франции Нуньес заявил об ограблении Лувра за семь минут

Tекст: Вера Басилая

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что преступники проникли в музей, вырезав оконное стекло болгаркой, после чего скрылись с места преступления на скутерах, передает ТАСС.

«Ограбление длилось всего семь минут», – заявил министр в эфире France Inter.

В свою очередь министр культуры Франции Рашида Дати уточнила, что злоумышленники, укравшие драгоценности из Лувра, пробыли в музее всего четыре минуты, передает РИА «Новости».

По ее словам, полиция прибыла на место практически сразу после получения сообщения о краже, однако преступники уже успели скрыться. Она отметила, что действия грабителей были очень профессиональными.

Дати также обратила внимание на проблему безопасности музеев во Франции, подчеркнув, что этому вопросу не уделялось должного внимания в течение 40 лет. Министр сообщила, что после ограбления посетителей Лувра быстро эвакуировали, паники среди гостей не возникло.

Ранее МВД Франции сообщило, что грабители проникли в Лувр с помощью лестницы на автовышке.

Известно, что из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. При этом корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

Напомним, утром в воскресенье неизвестные проникли через окна в закрытый на ремонт сектор Лувра и похитили украшения из экспозиций Наполеона и французских монархов.