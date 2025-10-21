Эксперты: Полиция Франции поймает воров, но не вернет драгоценности Лувра

Reuters: Полиция может поймать воров украшений из Лувра, но не вернуть ценности

Tекст: Мария Иванова

Французская полиция может задержать преступников, похитивших 19 октября драгоценности из Лувра, однако вернуть украденное будет крайне сложно, передает Reuters.

Эксперты отмечают, что подобное ограбление могли совершить только несколько преступных групп, которые, вероятно, уже известны полиции. При этом сами драгоценности очень легко разобрать на отдельные камни и быстро реализовать на черном рынке, передает ТАСС.

Эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Бальселис объяснил: «Если я краду [картину] Ван Гога – это все равно Ван Гог. Я не могу продать его нигде, кроме как на черном рынке произведений искусства. Однако если я краду ювелирные изделия, я могу сбыть их на черном рынке как драгоценные камни».

Кристофер Маринелло из Art Recovery International отметил, что после разделения камней шансы вернуть их практически исчезают. По его словам, процент возвращенных украшений крайне низкий и уступает аналогичному показателю по произведениям искусства. Эксперты подчеркивают: главная опасность – именно в скорости, с которой преступники смогут изменить внешний вид драгоценностей.

Нидерландский специалист Артур Бранд назвал ограбление признаком серьезных проблем в системе безопасности Лувра – самого посещаемого музея мира. Он отметил, что полностью защитить музей невозможно, но если увеличить время, необходимое для проникновения и побега, большинство воров откажутся от своих планов, ведь обычно они рассчитывают уложиться в 6-8 минут.

Как ранее заявила министр культуры Франции Рашида Дати, преступники потратили на кражу только четыре минуты. По данным следствия, злоумышленники проникли в музей с набережной Сены, где проводились строительные работы, и использовали для этого автовышку. Предыдущее ограбление Лувра произошло в 1998 году – тогда была похищена картина Камиля Коро, которую так и не удалось найти.

