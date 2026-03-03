Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Лавров спрогнозировал обсуждение слов Макрона о ядерном оружии
Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по поводу применения ядерного оружия, сделанные накануне, привлекут внимание различных экспертов и государственных структур, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Париж выразил готовность применить ядерное оружие для защиты интересов, выходящих за пределы национальных границ, передает ТАСС.
«Это такая тоже интересная тема для размышлений. Я уверен, что комментарии последуют из самых разных политологических, академических, да и государственных кругов», – заявил министр на пресс-конференции.
Он также обратил внимание на рост риска выхода из-под контроля проблем, связанных с распространением ядерного оружия, и отметил, что подобные инициативы могут спровоцировать гонку вооружений. Он напомнил, что Россия намерена последовательно защищать принципы нераспространения ядерного оружия и категорически противостоять действиям, способным подорвать эти основы.
Лавров добавил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке способствует усилению угрозы глобальной ядерной безопасности. На вопрос о серьезности глобальных рисков в связи с этим конфликтом министр ответил: «Угроза обостряется, я бы сказал, нарастает».
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.