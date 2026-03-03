  • Новость часаЭксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    США после ударов по Ирану охватили массовые протесты
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 14:44 • Новости дня

    Лавров спрогнозировал обсуждение слов Макрона о ядерном оружии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по поводу применения ядерного оружия, сделанные накануне, привлекут внимание различных экспертов и государственных структур, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Париж выразил готовность применить ядерное оружие для защиты интересов, выходящих за пределы национальных границ, передает ТАСС.

    «Это такая тоже интересная тема для размышлений. Я уверен, что комментарии последуют из самых разных политологических, академических, да и государственных кругов», – заявил министр на пресс-конференции.

    Он также обратил внимание на рост риска выхода из-под контроля проблем, связанных с распространением ядерного оружия, и отметил, что подобные инициативы могут спровоцировать гонку вооружений. Он напомнил, что Россия намерена последовательно защищать принципы нераспространения ядерного оружия и категорически противостоять действиям, способным подорвать эти основы.

    Лавров добавил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке способствует усилению угрозы глобальной ядерной безопасности. На вопрос о серьезности глобальных рисков в связи с этим конфликтом министр ответил: «Угроза обостряется, я бы сказал, нарастает».

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    2 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования под обозначением «Изделие 30» впервые удалось снять крупным планом, сообщил блогер Кирилл Федоров.

    В своем в Telegram-канале «Война История Оружие» Федоров со ссылкой на украинские СМИ написал, что ракета обладает размахом крыла около трех метров, массой боевой части 800 килограммов и способна поражать цели на расстоянии не менее 1500 километров. В публикации отмечается, что первые применения «Изделия 30» были зафиксированы в конце прошлого года.

    Также автор подчеркивает, что новая ракета выступает более доступной альтернативой крылатой ракете Х-101, которой оснащаются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

    В январе американские СМИ сообщили, что Россия применила новые ракеты против Украины.

    2 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «АвтоВАЗ» изменил названия всех комплектаций своих автомобилей, почти полностью отказавшись от иностранных слов, чтобы соответствовать новому законодательству.

    Теперь, например, версия Life называется «Практик», а Techno – «Техно», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Подъем.

    На предприятии пояснили, что полностью выполнили требования закона: все иностранные обозначения, для которых можно подобрать аналог на русском языке, были заменены. Однако некоторые наименования остались прежними, так как не имеют русских аналогов.

    Переименование не коснулось самих моделей – Iskra, Aura, Vesta, а также мультимедийной системы Lada EnjoY. В «АвтоВАЗе» уточнили, что для зарегистрированных товарных знаков, а также брендов без прямого перевода на русский язык, русификация не требуется.

    Напомним, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    2 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настаивает на немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в Министерстве иностранных дел.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что приоритетом должны стать шаги по обеспечению безопасности мирных жителей и сохранению гражданской инфраструктуры во всех странах региона.

    «Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие – в качестве безусловного приоритета – исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона», – заявили в МИД.

    Ранее заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    2 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Об этом он заявил во время программной речи, посвященной вопросам ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

    «Я приказал увеличить число ядерных боеголовок нашего арсенала», – подчеркнул Макрон. Он также отметил, что Франция прекращает практику открытого информирования о количестве своих ядерных зарядов.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Британию и Францию в практическом манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    2 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Москва и Баку договорились совместно решать проблемы после катастрофы AZAL

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Азербайджан достигли договоренностей о совместных шагах по разрешению проблем, возникших после крушения самолета AZAL, рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Об этом Оверчук сообщил после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, передает РИА «Новости».

    «У нас с утра сегодня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которая была 25 декабря 2024 года. Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли», – заявил он.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых оказались девять российских граждан.

    В декабре прошлого года Казахстан заявил о завершающей стадии расследования крушения самолета AZAL.

    2 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».

    Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.

    В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.

    Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».

    Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».

    Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.

    Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    2 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни пяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии пять человек погибли, сообщил глава региона Казбек Коков.

    По информации из Telegram-канала Кокова, ДТП произошло в Прохладненском районе республики.

    Региональное МВД в своем Telegram-канале уточнило, что вечером на автодороге «Баксан-Карагач» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «ВАЗ 2114». Пять человек погибли, один пострадал и был госпитализирован.

    На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский», добавили в ведомстве.

    Ранее в результате ДТП в Амурской области погибли четыре человека. До этого четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбуржье. В начале февраля ДТП на трассе в Рязанской области унесло жизни четырех человек.

    2 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 россиян подали заявки на выезд из Ирана в Азербайджан, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    По словам Оверчука, первые группы граждан России уже начали переходить границу между Ираном и Азербайджаном, передает ТАСС.

    «Первые группы российских граждан начали переходить азербайджано-иранскую границу вчера. К настоящему моменту порядка 50 граждан России уже находится на территории Азербайджана. Всего более 500 граждан зарегистрировались для выезда в Азербайджан», – уточнил он.

    В понедельник первая группа граждан России отправляется в Москву одним рейсом вместе с правительственной делегацией, заявил Оверчук. «Первая группа российских граждан летит с нами одним бортом, 32 человека. Это наши нефтяники, которые успели вчера выехать (из Ирана) и сегодня уже добрались до Баку. Мы их забираем с собой домой в Москву», – отметил он.

    Ранее российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с перелетами через Ближний Восток.

    2 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Первый за трое суток рейс в Москву вылетел из Дубая

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет Boeing-737 Max 8 отправился из Дубая в Москву после длительной приостановки рейсов, продолжавшейся почти три дня.

    Рейс в Москву был отправлен из международного аэропорта Дубая впервые за почти трое суток. По словам собеседника агентства, вылет осуществляет авиакомпания Flydubai на борту Boeing-737 Max 8, который должен прибыть в московский аэропорт Внуково, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерских кругах ранее уточнял, что это первый пассажирский рейс, отправленный из Дубая с начала текущих суток. Управление по связям с общественностью эмирата предупреждало, что воздушные гавани могут работать в ограниченном режиме и рекомендовало пассажирам ожидать подтверждения времени вылета от авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорты.

    В пресс-службе отмечали, что ограничения затрагивают не только международный аэропорт Дубая, но и аэропорт Аль-Мактум. Кроме того, несколько часов назад из Абу-Даби в Москву также вылетел первый за более чем двое суток пассажирский рейс, который направляется в аэропорт Шереметьево.

    Ранее сообщалось, что путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов как извинение за долгое ожидание вылета домой.

    Гостиницы Дубая получили поручение не выселять постояльцев в связи с массовой отменой рейсов.

    Пассажирский рейс EY67 отправился из аэропорта Абу-Даби в столицу Британии в 14:40 по местному времени.

    2 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    Оверчук призвал россиян на Ближнем Востоке регистрироваться в консульствах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Алексей Оверчук рекомендовал гражданам России, находящимся в странах Ближнего Востока, пройти регистрацию в консульских учреждениях.

    Он объяснил, что сложившаяся ситуация с закрытием международных аэропортов и воздушного пространства затрудняет возможность вывоза россиян из региона, передает ТАСС.

    «Мы призываем всех российских граждан регистрироваться в консульских учреждениях, в генеральных консульствах Российской Федерации, которые находятся на территории этих стран. Это сейчас очень важно. Поэтому это необходимо сделать», – подчеркнул Оверчук.

    Ранее Оверчук сообщил, что для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян.

    3 марта 2026, 04:01 • Новости дня
    В Нижегородской области за зиму выпало вдвое больше нормы снега

    Tекст: Денис Тельманов

    Прошедшая зима в Нижегородской области отличилась необычным количеством осадков, высота снежного покрова достигла 75-90 сантиметров.

    Как передает РИА «Новости», доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов сообщил, что в регионе установлен полувековой рекорд по количеству снега.

    Он отметил: «Зима была очень снежная, несколько рекордов точно было зимних поставлено по снегу. Я точно могу сказать, что по крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось».

    На открытых пространствах высота снега составила 75-80 сантиметров, в лесах – 90 сантиметров, при норме 40-50 сантиметров.

    По словам ученого, причиной рекордных снегопадов стали глобальное потепление и частые балканские циклоны, которые принесли обильные осадки.

    Он пояснил, что теплый и влажный воздух с Балкан сталкивался с холодным воздухом, что вызывало интенсивные снегопады в центре Русской равнины.

    Любов добавил, что в марте снегопады сохранятся, но их интенсивность уменьшится. Температура зимы в целом соответствовала среднестатистическим значениям для региона, декабрь был теплее нормы, а январь и февраль – в пределах нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. Высота сугробов в столице достигла 72 сантиметров, что стало рекордом с 1994 года.

    3 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Франция решила укрепить оборону Кипра ПВО и фрегатом

    Tекст: Мария Иванова

    Париж усилит оборону островного государства ракетными комплексами и боевым кораблем после серии ударов беспилотников по расположенным там объектам Британии, пишет Кипрское информационное агентство (CNA).

    Французская сторона направит на остров средства противовоздушной и противодроновой обороны, а также военное судно для укрепления безопасности, передает РИА «Новости». Эти меры принимаются на фоне атак на иностранные военные объекты в регионе.

    «Франция развернет на Кипре системы противоракетной и противодроновой обороны, а также фрегат, чтобы усилить его оборонительные возможности после недавних событий», – отмечается в публикации агентства.

    Президент республики Никос Христодулидис в понедельник дважды созванивался с французским лидером Эммануэлем Макроном и запросил помощь. Также он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с просьбой прислать фрегат, на что Берлин, по данным источников, отреагировал положительно.

    Ранее власти Кипра подтвердили удар беспилотника по базе ВВС Британии Акротири, назвав ущерб незначительным. Позже были перехвачены еще два дрона, из-за угрозы атаки на британских объектах и в аэропорту Пафоса проводилась эвакуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников.

    В понедельник службы безопасности объявили срочную эвакуацию в международном аэропорту Пафоса из-за угрозы с воздуха.

    Ранее Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с военного объекта.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Инт

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

