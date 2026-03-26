Путин объявил о рассмотрении первых итогов нацмодели ведения бизнеса перед ПМЭФ

В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?0 комментариев
Путин: Первые итоги нацмодели ведения бизнеса будут рассмотрены перед ПМЭФ
Первые итоги реализации национальной модели ведения бизнеса будут обсуждены накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам главы государства, правительство уже утвердило национальную модель целевых условий ведения бизнеса с перспективой до 2030 года, передает ТАСС.
«Правительство уже утвердило национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонт до 2030 года. Она включает основные направления действий, что конкретно нужно предпринять на законодательном, политическом уровне для упрощения работы компании, для улучшения инвестиционного климата», – отметил президент.
Ранее Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.