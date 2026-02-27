  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    27 февраля 2026, 06:10 • Новости дня

    Беспилотник попытался приблизиться к атомному авианосцу Франции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный беспилотный летательный аппарат обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы при попытке приблизиться к французскому атомному авианосцу «Шарль де Голль» в акватории Балтийского моря.

    Инцидент произошел у побережья Швеции рядом с городом Мальмё, заявили в главном штабе ВС Франции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Военные уточнили, что нейтрализовали объекта шведские силы, задействовав систему радиоэлектронного подавления.

    Сам аппарат обнаружить пока не удалось: по одной из версий, он упал в море. Шведские СМИ также допускают, что дрон мог вернуться на судно, с которого был запущен.

    Корабль находится в Северной Атлантике для участия в миссии «Балтийский часовой». В НАТО заявили, что операция направлена на «охрану подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, от возможных диверсий».

    Длина французского корабля составляет 261,5 метра, это крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. На его борту обычно размещаются несколько тысяч военнослужащих и около 30 истребителей.

    Осенью 2025 года НАТО решило усилить миссию «Балтийский страж» в ответ на появление беспилотников в регионе. В ноябре французские военные зафиксировали пролет неопознанных дронов над базой атомных подводных лодок Иль-Лонг.

    24 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    Комментарии (32)
    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    Комментарии (13)
    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Figaro: Макрон выступит с речью об изменениях в системе ядерного сдерживания
    @ BERTRAND GUAY/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайший понедельник обратится к нации с программным заявлением о системе ядерного сдерживания и безопасности Европы, сообщает Figaro.

    Газета Figaro пишет, что Эммануэль Макрон в понедельник выступит с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы. Ожидается, что речь прозвучит на военно-морской базе на полуострове Иль-Лонг, где дислоцированы атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и стратегическая авиация Франции, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь станет значимым событием президентского срока Макрона и может ознаменовать важные изменения в системе ядерного сдерживания. По словам источника из окружения французского лидера, «эта речь будет значимым событием президентского срока. Возможно, оно ознаменует некоторые достаточно важные изменения и подвижки».

    Ожидается, что одной из тем выступления станет «европейское измерение» жизненно важных интересов Франции, в том числе возможность обновления доктрины через запуск особого сотрудничества и совместных учений с ключевыми странами Европы. Ранее Макрон уже предлагал европейским странам сотрудничество в ядерной сфере, а в октябре 2025 года объявил о модернизации доктрины и желании углубить стратегический диалог с европейскими союзниками.

    В марте 2025 года Макрон заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы, и призвал к дискуссии о роли французского ядерного оружия в защите ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления конфронтационными и выразил сожаление в связи с милитаристскими заявлениями из Парижа и Варшавы.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. Французское посольство в Москве, однако, заявило, что не существует никаких планов по передаче Киеву ядерного оружия.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале стратегического диалога с Германией по вопросам ядерного сдерживания. До этого Макрон предложил использовать национальный ядерный арсенал для защиты Евросоюза.

    Комментарии (3)
    24 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Федерации ожидает, что парламенты Британии и Франции публично отреагируют на сообщения о возможном обсуждении передачи ядерного оружия Киеву, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

    Совет Федерации ожидает, что парламентарии Британии и Франции, а также соответствующие международные институты выразят свою позицию по поводу возможного тайного сговора премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия Украине, передает ТАСС.

    Валентина Матвиенко подчеркнула, что парламентарии или призовут лидеров Британии и Франции к ответственности, либо разделят с ними ответственность за действия, которые противоречат международному праву. Она добавила: «Такие действия всерьез снижают уровень безопасности для британцев и французов, а также на континенте в целом».

    Матвиенко обратила внимание на то, что Совет Федерации уже направил соответствующее обращение к зарубежным коллегам и международным институтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это намерение является вопиющим нарушением международного права.

    Члены Совфеда обратились к международным организациям с призывом проверить информацию о возможной передаче ядерного оружия на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставить ядерное оружие киевскому режиму.

    Комментарии (6)
    26 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский регулятор цифровых коммуникаций обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио России через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

    Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

    «После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

    В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

    Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

    Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

    МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине

    @ Science Photo Library/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Париж и Лондон решатся передать Киеву свои ядерные боеголовки, то убедить экспертов в том, что это украинская разработка, не получится – изотопный след укажет на истинное происхождение оружия. Более того, такая политика обернется для Британии и Франции санкциями со стороны мирового большинства. Об этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя сообщения СВР о планах Запада вооружить Киев ядерной бомбой.

    «Украинская промышленность не способна создать собственное ядерное оружие. Для этого Киеву потребовалось бы построить заводы по обогащению урана либо производство по извлечению плутония из отработавшего ядерного топлива», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, любые предприятия, связанные с делящимися материалами, оставляют четко вычисляемый изотопный след. «Радиоактивность трудно скрыть, она демаскирует любое производство. Поэтому о попытке Украины создать, например, плутониевую бомбу – первую ступень к термоядерному оружию – Россия узнала бы еще на начальных этапах», – отметил он. Если бы такие процессы запустили, производственные мощности мгновенно стали бы приоритетной целью для российской авиации.

    Планы Лондона и Парижа передать Киеву готовый боеприпас эксперт тоже считает провальными. «Радиоактивная компонента французских и британских ядерных боеголовок обладает своим изотопным портретом. По нему можно определить время создания оружия. Британия и Франция формировали свои арсеналы в 1970-е годы прошлого века. Поэтому им не удастся выдать поставку за украинское "вундерваффе"», – указал спикер.

    Помимо технических проблем, такая политика Парижа и Лондона похоронит саму концепцию нераспространения ядерного оружия. «Это стало бы прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия – одного из последних базисов мировой архитектуры безопасности. И неизбежно вызвало бы волну ответных действий со стороны мирового сообщества: США, Китая, Индии, России, стран Глобального Юга, – подчеркнул эксперт. – Не уверен, что французская и британская стороны готовы идти на такие риски ради Украины. Но исключать ничего нельзя».

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки. «Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», – говорится в сообщении.

    По информации СВР, британские и французские элиты считают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», – говорится в сообщении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения. «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул он.

    В этой связи Совет Федерации обратился к Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия с предложением провести расследование информации о намерении Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие.

    В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

    Стоит напомнить, что в июле 2021 года глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой. По его словам, Украине не следовало подписывать «ничего не значащий» Будапештский меморандум. «Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», – сказал тогда парламентарий.

    В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «некоторые страны должны чувствовать ответственность» за подписание Будапештского меморандума.

    В октябре 2022 года в Минобороны России заявляли, что располагают информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса.

    Позже, в октябре 2024 года, Зеленский на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета рассказал, как в общении с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обосновывал необходимость вступления Украины в НАТО, фактически шантажируя ядерными амбициями Киева.

    Вскоре в немецких СМИ появились слова неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений, о том, что Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель и использовать его против российской армии. «У нас есть материал, у нас есть знания», – уверял он.

    А в ноябре 2025 года посол в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил разместить ЯО на Украине, чтобы сформировать «безопасное и защищенное государство»: «Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», – отмечал он.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Французское посольство в Москве отрицает существование каких-либо планов по передаче Киеву ядерного оружия, назвав соответствующие обвинения провокацией.

    Посольство Франции в России заявило изданию РБК, что информация о подготовке передачи Парижем ядерного оружия Киеву не соответствует действительности и является сплошным враньем.

    «Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», – отметили в посольстве.

    Совет Федерации обратился к парламентам Британии и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследование. В заявлении сенаторов отмечалось, что согласно Ядерной доктрине России, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

    В Лондоне и Париже, как отмечают российские сенаторы, «не могут не знать» о подобных положениях российской доктрины. Представители Совфеда призвали международные организации обратить внимание на возможные риски эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 19:34 • Новости дня
    Кремль не удивился отрицанию Британией и Францией планов передачи ЯО Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не удивлен тем, что Британия и Франция отрицают возможность передачи ядерного оружия Киеву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали (планы передачи такого оружия)», – сказал Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Песков добавил, что ключевое значение имеют разведданные России, которые, по его словам, не являются голословными.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Ранее Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. В офисе британского премьера Кира Стармера также опровергли планы передачи ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Володин назвал преступлением планы передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает планы Лондона и Парижа по передаче Украине ядерного оружия уголовным преступлением и нарушением международных соглашений.

    Планы Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия нарушают международное право и все существующие договоры о нераспространении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». В эфире телеканала «Россия 24» спикер назвал такие действия уголовным преступлением.

    «Это нарушение международного права, это нарушение всех договорных отношений о нераспространении ядерного оружия, это уголовное преступление», – сказал Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать Киеву малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. Совет Федерации ожидает публичной реакции парламентов Британии и Франции на данные сообщения. Зампред СБ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставлять ядерное оружие Киеву.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 08:31 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Британии и Франции вокруг ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и Францию в практическом манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сообщения о намерениях Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие, передает радио Sputnik.

    «Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», – заявила дипломат в эфире радиостанции.

    По мнению спикера внешнеполитического ведомства, подобные действия западных стран представляют собой не просто слова, а реальные шаги по использованию чувствительной темы в диалоге с властями Украины.

    Служба внешней разведки России заявила о работе Британии и Франции над передачей Киеву ядерного оружия.

    Совет Федерации потребовал от международных организаций расследовать эти сведения.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 01:23 • Новости дня
    Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские сенаторы направили обращение в парламенты Британии и Франции, в Европарламент, в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия после заявлений о возможной передаче Украине ядерных взрывных устройств.

    «Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства», – сказано в обращении.

    В нем отмечается, что такие действия, о которых заявили Британия и Франция,  приведут к резкой эскалации конфликта и создадут прямые угрозы безопасности России и всего Европейского региона.

    Безответственный сговор руководителей Британии и Франции может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули авторы обращения.

    Сенаторы призвали членов британских и французских парламентов незамедлительно инициировать парламентские расследования по данному вопросу и информировать граждан своих стран и мировое сообщество о результатах.

    Также российские сенаторы предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель знаменитого парижского музея Лувр Лоранс де Кар покинула должность из-за череды кризисов, включая недавнее хищение экспонатов и требования персонала улучшить условия труда.

    Лоранс де Кар подала прошение об увольнении президенту Франции ЭмманEэлю Макрону, который уже принял ее отставку, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

    Пока не сообщается, кто именно сменит ее на посту главы учреждения.

    Де Кар стала первой женщиной, управлявшей знаменитым музеем. Она вступила в эту должность в 2021 году.

    В последнее время Лувр столкнулся с рядом серьезных проблем. К ним относятся громкое ограбление в октябре 2025 года, затопление залов и постоянные забастовки работников.

    В середине февраля крупная протечка воды привела к закрытию зала с полотнами XV–XIX веков. В январе музей закрывался для посетителей из-за масштабной забастовки персонала. Осенью 2025 года четверо преступников похитили ювелирные украшения французских императриц на глазах у публики.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Госдума одобрила обращения к Западу из-за угрозы ядерного конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    Депутаты Государственной думы приняли проект обращения к парламентам Великобритании, Франции, Бундестагу Германии, Европарламенту и ООН, сообщает ТАСС.

    В документе содержится призыв к немедленным мерам для предотвращения передачи Украине ядерного оружия и расследованию информации о таких планах.

    В обращении говорится: «Депутаты Госдумы обращаются к членам Национального собрания Французской Республики и Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с предложением безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием».

    Парламентарии подчеркнули, что передача Киеву ядерного оружия может поставить мир на грань катастрофы и привести к эскалации конфликта с трагическими последствиями в глобальном масштабе.

    Кроме того, депутаты Госдумы единогласно поддержали направление отдельного обращения в Бундестаг Германии в связи с риском передачи Киеву ядерного оружия. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил: «Единогласно принимается решение. Поправка поддержана о направлении данного обращения в Бундестаг Федеративной Республики Германия».

    Володин также отметил, что, по имеющимся данным, обсуждение вопроса о передаче Украине ядерного оружия действительно велось, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц, по словам Володина, «отошел в сторону и не стал участвовать».

    «Как мы с вами понимаем, на самом деле и обсуждали, и прорабатывали решение о передаче ядерного оружия и компонентов Украине. Да, исходя из информации, мы видим, что руководство Германии, Мерц, как бы отошел в сторону и не стал участвовать. Но то, что знал, это факт. Пускай все эти факты проверят наши коллеги из Бундестага, парламента Франции, Англии. Разберутся, ознакомятся с переписками», – сказал Володин.

    Ранее сенаторы России направили обращения в международные организации из-за заявлений о возможной передаче Украине ядерных взрывных устройств.

    Кремль заявил, что не удивлен отрицанием Британии и Франции возможности передачи Киеву ядерного оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Британию и Францию в манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 11:03 • Новости дня
    Новым директором Лувра решили назначить руководителя Версальского дворца

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо готовится возглавить Лувр после отставки Лоранс де Кар на фоне громкого ограбления и недавних скандалов, пишет газета Parisien.

    Новым директором парижского Лувра станет глава Версальского дворца Кристоф Лерибо, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Накануне нынешний директор музея Лоранс де Кар подала в отставку спустя четыре месяца после громкого ограбления.

    «Кристоф Лерибо, нынешний президент государственного учреждения по управлению Версальским дворцом, должен быть назначен руководителем музея Лувр», – говорится в статье. Ожидается, что о его назначении объявит президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета министров.

    До работы в Версале Лерибо возглавлял парижские музеи искусств Орсе и Оранжери, напоминает издание. Осенью 2025 года Лувр пережил серию скандалов, связанных с авариями из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций.

    Тогда же произошло громкое ограбление: злоумышленники 19 октября проникли в Лувр и похитили девять ювелирных украшений, среди которых были тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб оценили в 88 млн евро, несколько человек задержали, пятерым предъявили обвинения, но украденные драгоценности пока не нашли, расследование продолжается.

    Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку на фоне череды кризисов, включая хищение экспонатов, затопления залов и забастовки персонала.

    В октябре 2025 года неизвестные совершили ограбление Лувра, проникнув через окна в закрытый на ремонт сектор и похитив украшения из коллекций Наполеона и французских монархов.

    Комментарии (0)
  • О газете
