Netflix вышел из переговоров о покупке активов Warner Bros.
Отказавшись перебивать предложение Paramount Skydance в 111 млрд долларов, Netflix снял свою заявку на покупку активов Warner Bros. Discovery.
Руководство видеосервиса приняло решение остановить переговоры о поглощении части бизнеса Warner Bros. Discovery (WBD). Этот шаг открывает возможность для слияния корпорации с Paramount Skydance, передает ТАСС.
Главы компании Тед Сарандос и Грег Питерс объяснили отказ нежеланием переплачивать. «Сделка, о которой мы предварительно договорились, увеличила бы стоимость акционерного капитала и имела бы все шансы на одобрение регуляторов. Но мы всегда придерживались ответственной позиции, а цена, которую мы должны предложить, чтобы перебить последнее предложение Paramount Skydance, делает такую сделку финансово непривлекательной», – отметили топ-менеджеры.
Решение было принято после того, как конкуренты увеличили свое предложение до 111 млрд долларов, тогда как Netflix давал только 83 млрд долларов. Теперь WBD обязана выплатить стримингу неустойку в размере 2,8 млрд долларов.
Возможная покупка старейшей голливудской студии активно обсуждалась в медиасреде и политических кругах. Ранее Дональд Трамп называл потенциальное слияние проблематичным из-за риска монополизации рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал планы Netflix по покупке концерна Warner Bros. Discovery.
Ранее совет директоров медиахолдинга порекомендовал акционерам отклонить альтернативное предложение о слиянии от Paramount Skydance.
Стриминговый сервис начал переговоры о приобретении киностудий и платформы HBO Max в декабре 2025 года.