    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    WSJ: Российская подлодка сопроводит танкер «Маринера»
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    7 января 2026, 15:49

    Совет Warner Bros. порекомендовал отклонить предложение Paramount о покупке

    Совет директоров Warner Bros. рекомендовал слияние с Netflix вместо Paramount

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство Warner Bros. Discovery сочло доработанное предложение Paramount Skydance менее выгодным, чем возможное слияние с Netflix, и рекомендовало его отклонить.

    Совет директоров медиахолдинга Warner Bros. Discovery единогласно рекомендовал отклонить обновлённое предложение о покупке от Paramount Skydance, сообщает ТАСС. Вместо этого компания советует акционерам продолжить курс на слияние с Netflix. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте PR NewsWire.

    Глава совета директоров WBD Самуэль Пьяцца – младший подчеркнул: «Совет единогласно постановил, что последнее предложение Paramount уступает нашему соглашению о слиянии с Netflix по нескольким ключевым направлениям. Сделка с Netflix обеспечит превосходную ценность при большей уверенности, без значительных рисков и издержек для наших акционеров».

    Ранее Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery за 108,4 млрд долларов в ответ на оферту Netflix, оценивающую сделку примерно в 83 млрд долларов. Несмотря на улучшенные условия, совет директоров WBD вновь не поддержал эту инициативу и сообщил, что видит больше перспектив в объединении с Netflix.

    Продажа Warner Bros. Discovery происходит на фоне масштабных изменений на рынке медиа: аудитория уходит с кабельных каналов в стриминговые сервисы. В третьем квартале 2023 года выручка WBD снизилась на 23%, поскольку клиенты отменяют подписки. Если сделка с Netflix состоится, совокупная аудитория стриминговых сервисов компании достигнет 450 млн подписчиков, что может стать предметом внимания антимонопольных органов.

    Ранее сообщалось, что Warner Bros. Discovery собирается отказать Paramount Skydance в покупке компании и, как ожидается, отдаст предпочтение предложению Netflix.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже Warner Bros. Discovery должна затрагивать и смену собственника у CNN.

    Стриминговый сервис Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за 82,7 млрд долларов.

    6 января 2026, 19:31
    Рухнула правящая коалиция восточно-германской земли Бранденбург

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти немецкой земли Бранденбург сообщили о роспуске коалиционного правительства после ухода двух депутатов и министра финансов из «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW).

    Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке распустил коалицию с BSW, передает пишет Politico.

    Причиной стали внутренние разногласия в партии BSW, приведшие к выходу двух депутатов и министра финансов из фракции. Это лишило коалицию необходимого большинства в ландтаге, где у нее был перевес в два голоса.

    Войдке заявил, что после выхода членов BSW «основы для сотрудничества в коалиции больше не существует». По его словам, работа правительства была «затенена постоянными спорами внутри BSW». Несмотря на кризис, он продолжит руководить регионом в статусе премьер-министра правительства меньшинства и намерен в будущем провести переговоры о коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), с которыми у социал-демократов теперь будет большинство.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдль в соцсетях призвала к немедленным досрочным выборам и отметила, что ее партия сейчас опережает другие политические силы в регионе с рейтингом 35%.

    BSW была основана в 2024 году Сарой Вагенкнехт, которая остается влиятельным лицом в партии, несмотря на уход с поста лидера. Внутрипартийные разногласия были связаны с реформой регионального вещания и ролью самой Вагенкнехт, которую критиковали за чрезмерную персонализацию движения.

    В ближайшие месяцы в восточных землях Германии ожидаются еще одни выборы, где АдГ рассчитывает впервые получить власть в региональном парламенте.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Альтернатива для Германии» стала самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    7 января 2026, 15:54
    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»

    RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике

    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Находящийся в международных водах танкер «Маринера» столкнулся с попыткой высадки, предположительно, американского десанта во время преследования, сообщают СМИ.

    Попытка высадки десанта на российский танкер «Маринера» была зафиксирована в Северной Атлантике, передает RT.

    По информации источника, речь идет о попытке американского десанта проникнуть на судно, следовавшее под российским флагом.

    Танкер преследовался береговой охраной США, а операция по его задержанию велась после двухнедельного преследования в Атлантическом океане, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Фотографии с места событий подтвердили факт высадки.

    За последние часы это уже вторая попытка задержания судна, к которой привлекались вооруженные силы США. В МИД России отметили, что танкер двигался по международным водам в полном соответствии с нормами международного морского права.

    В российском МИД подчеркнули, что «Маринера» движется в международных водах, соблюдая все нормы международного морского права. Официальных заявлений от американских властей по ситуации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 17:18
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ Федоров назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    События вокруг похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги показали, что Вашингтон не достиг ключевых геополитических целей, несмотря на запугивание элит, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Глава ВЦИОМ в своем Telegram-канале напомнил, что были разоблачены фейки о нанесении ударов по мавзолею Уго Чавеса, который остался невредим, а также о роли жены Мадуро, являющейся не только первой леди, но и ключевым членом руководства страны.

    Он подчеркнул, что танец Мадуро был демонстративной насмешкой над неспособностью США реализовать свои угрозы.

    Эксперт отметил, что США временно сумели вызвать ужас, панику и страх среди руководителей и элит по всему миру, а также спровоцировать волну «ресентимента» у ревизионистских государств и разочарование у приверженцев глобального порядка. Вместе с тем, американской стороне, по его мнению, не удалось добиться изменения внешнеполитического курса Венесуэлы, смены власти или получения контроля над страной.

    Также не произошло изменения расстановки сил в мире в пользу США, отказа ревизионистских стран от собственного курса и роста популярности президента США Дональда Трампа внутри страны.

    Глава ВЦИОМ охарактеризовал произошедшее как очередную манипуляцию в рамках информационных и психологических операций, призвав сохранять критическое мышление и готовность к новым попыткам давления.

    Напомним, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Мадуро.

    Также американский лидер указал, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    6 января 2026, 19:54
    Белый дом: Никто не посмеет воевать с США за Гренландию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам, и никто не вздумает воевать с США из-за будущего Гренландии, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

    Миллер отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Гренландии, отметив, что мир управляется силой и мощью, передает Axios.

    Заявления Миллера усилили опасения по поводу планов Вашингтона на фоне публикации супруги экс-советника Трампа Кэти Миллер, которая опубликовала изображение Гренландии с американским флагом и подписью «Скоро». Это произошло после громкой операции США в Венесуэле.

    Датские и европейские лидеры резко осудили риторику Белого дома, выступив с совместным заявлением о неприкосновенности границ и суверенитете Дании и Гренландии. Премьер-министр Швеции подчеркнул, что только Дания и Гренландия вправе решать вопросы, касающиеся их территорий, а европейские страны проявили солидарность с Копенгагеном.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ заявил, что Гренландия – это не объект геополитических игр, а земля, народ и демократия, требующая уважения со стороны союзников.

    Датский премьер Мэтте Фредериксен отметила, что военное нападение США на страну НАТО означало бы конец альянса в привычном виде.

    Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что после «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии.

    Замглавы администрации США Стивен Миллер ставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    7 января 2026, 12:23
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. При этом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».

    Продвижение проходило около Белицкого, Доброполья, Нового Донбасса, Торецкого, Удачного, Шиловки Донецкой народной республики (ДНР), Гавриловки, Ленинского и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, девять бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 106 беспилотников.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотников, 644 ЗРК, 26 976 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Также ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

    6 января 2026, 19:42
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    7 января 2026, 03:27
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    7 января 2026, 13:49
    Стало известно о рекордных сборах фильма «Буратино» в России

    Новый фильм «Буратино» с начала проката собрал свыше 1,5 млрд рублей

    Российский фильм «Буратино» за первую неделю проката стал лидером кинопроката, собрав более 1,5 млрд рублей и почти 3 млн зрителей.

    Общие сборы российского фильма «Буратино» за первые шесть дней проката достигли 1 510 093 931 рублей, передает Ura.Ru со ссылкой на ЕАИС Фонда кино.

    Предпродажи билетов на картину составили более 185 млн рублей, а число зрителей по всей стране приблизилось к 3 млн. В сообщении уточняется, что только за первые сутки показа фильм собрал 226 млн рублей.

    Картина режиссера Игоря Волошина является современной адаптацией сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Главный герой, деревянный мальчик Буратино, отправляется в насыщенное приключениями путешествие ради поиска собственной значимости и возвращения любви папы Карло.

    Выход фильма приурочен к 50-летию с момента премьеры советского телефильма «Приключения Буратино». Композитор Алексей Рыбников, написавший музыку к фильму 1975 года, стал автором саундтрека и для новой версии. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие известные артисты.

    7 января 2026, 08:41
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    @ Denis Paquin/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Олдрич Эймс, осужденный за шпионаж в пользу сначала Советского Союза, а затем в пользу России, умер на 85-м году жизни в тюрьме штата Мэриленд, сообщили в федеральном бюро тюрем при минюсте США.

    В базе ведомства указано, что Эймс умер 5 января 2026 года, причина смерти не раскрывается, передает ТАСС.

    На момент смерти ему было 84 года. Он отбывал пожизненное заключение в одном из исправительных учреждений штата Мэриленд.

    Согласно обвинительному заключению, Эймс сотрудничал с советской, а затем с российской внешней разведкой 10 лет. Американские власти полагают, что он выдал более 10 агентов ЦРУ, работавших в российских государственных организациях и на оборонных предприятиях. В 1994 году суд в США приговорил его к пожизненному заключению за шпионаж.

    В марте 2025 года умер советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший одновременно на КГБ и британскую разведку, ему было 86 лет.

    В 1985 году его вызвали в Москву из-за подозрений в антигосударственной деятельности, но ему удалось сбежать в Британию. Гордиевского вычислили благодаря информации от Олдрича Эймса, который сообщил советской разведке о работе Гордиевского на британскую МИ-6.

    7 января 2026, 12:13
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча так называемой «коалиции желающих» во французской столице завершилась историческим фиаско, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Саммит был объявлен успешным, однако на самом деле он обернулся провалом, заявил Мема, передает РИА «Новости».

    «Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России», – добавил он.

    По его мнению, именно Европа остается главным препятствием к установлению мира на Украине.

    До этого СМИ писали, что США в ходе диалога с «коалицией желающих» якобы рассматривают возможность предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России сроком на 15 лет.

    Через некоторое время в прессе заявили, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже.

    7 января 2026, 13:08
    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
    @ REUTERS/Juan Carlos Hernandez

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У венесуэльского побережья несколько танкеров заменили свои флаги на российские после введения морской блокады американским флотом, сообщают американские СМИ.

    Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский в ответ на усиление морской блокады со стороны ВМС США, передает «Царьград» со ссылкой на New York Times.

    Первым судном, совершившим переход, стал танкер Bella 1, который также сменил название на Marinera («Маринера»). Вторым названным судном оказался танкер Hyperion, а остальные три остались неназванными. Один из этих трех судов смог покинуть территориальные воды Венесуэлы, несмотря на присутствие американских кораблей.

    По данным издания, охота на суда так называемого теневого флота, перевозящих венесуэльскую нефть, усилилась с началом блокады. Эти танкеры пытаются избежать задержания и продолжают маневрировать в международных водах.

    Напомним, МИД России заявлял, что российский танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО. За ним проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    6 января 2026, 18:34
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    @ SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Литовские власти проверяют законность пребывания в стране бывшего главы ФБК (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (иноагент, в реестре экстремистов) после его высказываний о главе «Русского добровольческого корпуса» Денисе Капустине.

    Департамент миграции Литвы рассматривает возможность лишения Волкова вида на жительство, передает «Газета.Ru» со ссылкой на литовскую прессу.

    Причиной проверки стали заявления Волкова о Денисе Капустине (в списке террористов и экстремистов), который возглавлял «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация). Текст его сообщения был опубликован бывшей коллегой Волкова и содержал резкую оценку Капустина.

    «Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова (экс-главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова)», - написал Волков в личном сообщении бывшей коллеге.

    Ведомство направило официальный запрос в Службу государственной безопасности Литвы. Власти просят оценить, представляют ли высказывания Волкова угрозу государственной безопасности или общественному порядку страны.

    По литовскому законодательству, ВНЖ может быть отозван, если обладатель документа представляет угрозу для безопасности, порядка или здоровья граждан.

    Ранее в Екатеринбурге суд признал отца экс-главы ФБК Михаила Волкова виновным в финансировании этой организации и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

    6 января 2026, 23:18
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 06:30
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    7 января 2026, 09:29
    СМИ: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль

    «Известия»: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль

    СМИ: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в столичном баре «МО[три]», сообщил источник.

    Фестиваль проходил 6 января, силовики якобы вошли в заведение, у нескольких посетителей проверили документы, сказал собеседник «Известий».

    Кроме того, правоохранители провели несколько задержаний, в числе задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков.

    Через некоторое время его отпустили.

    После действий силовых ведомств организаторы отменили мероприятие.

    По какой причине силовые структуры прибыли туда, пока неизвестно.

    В 2022 году полицейские оцепляли территорию возле клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве, тогда у посетителей также проверяли документы.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро

    Казалось бы, после преступного похищения Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадура все страны Латинской Америки должны почувствовать себя уязвимыми – и объединиться против американского империализма. Некоторые действительно заявляют об этом. Но другие не только не хотят помогать Венесуэле, но даже радуются действиям США. Почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

