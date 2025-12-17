Reuters: Warner Bros. отклонит предложение Paramount о покупке компании

Совет директоров Warner Bros. рекомендовал акционерам отвергнуть предложение Paramount

Tекст: Мария Иванова

Компания Warner Bros. Discovery, вероятно, отклонит предложение Paramount Skydance о своем приобретении за 108,4 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и его источники. По имеющимся данным, официальное объявление этого решения может быть сделано в ближайшее время.

Совет директоров Warner Bros. Discovery намерен рекомендовать акционерам не поддерживать сделку с Paramount Skydance и отдавать предпочтение предложению от стримингового сервиса Netflix. Такой выбор станет очередным поворотом в острой конкурентной борьбе между телекоммуникационными и медиагигантами за активы WBD.

Ранее Paramount Skydance выдвинула собственное встречное предложение на 108,4 млрд долларов в ответ на интерес Netflix, который оценивал покупку Warner Bros. Discovery примерно в 83 млрд долларов. В СМИ поступали сведения о попытках Paramount Skydance увеличить сумму своей заявки, чтобы убедить совет директоров поддержать именно ее вариант сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже Warner Bros. Discovery должна затрагивать смену собственника у CNN.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о намерении приобрести Warner Bros за 82,7 млрд долларов.

Руководство Paramount Skydance рассматривало возможность увеличить цену предложения о покупке Warner Bros. Discovery, чтобы опередить Netflix.