Трамп потребовал продать CNN

Tекст: Мария Иванова

Президент Дональд Трамп заявил, что выступит против сделки по продаже Warner Bros. Discovery Inc., если ее условия не предусматривают смену владельца телеканала CNN, сообщает Bloomberg.

По его словам, «любая сделка должна гарантировать, что CNN входит в нее или продается отдельно». Трамп в очередной раз выразил недовольство нынешним руководством CNN, назвав его «нечестным» и отметив: «Я не думаю, что это должно продолжаться и такие люди должны быть вознаграждены за счет продажи».

Ранее собщалось, что Netflix достиг соглашения о покупке телестудий и бизнеса HBO Warner Bros. по цене 27,75 доллара за акцию. Перед закрытием этой сделки Warner Bros. планирует выделить часть кабельных каналов, включая CNN, в отдельную компанию, которую должен возглавить финансовый директор Warner Bros. Гуннар Виденфельс. Ожидается, что разделение произойдет в третьем квартале следующего года.

Однако накануне конкурирующее предложение по покупке всей Warner Bros., включая кабельные сети и CNN, поступило от Paramount Skydance Corp. по цене в 30 долларов за акцию. Генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон, сын миллиардера Ларри Эллисона, известного поддержкой Трампа, направил письмо акционерам Warner Bros. с доводами в пользу своей заявки.

По информации The Wall Street Journal, Дэвид Эллисон обещал провести кардинальные изменения на CNN, если приобретет материнскую компанию этого канала. Сообщается, что Джаред Кушнер, зять Трампа, помогает обеспечить финансирование сделки Эллисона.

Трамп уже встретился с со-главой Netflix Тедом Сарандосом, однако до сих пор открыто не высказывал предпочтений в пользу одной из заявок. На вопрос об участии Кушнера в подготовке сделки он отметил, что может принять участие в регуляторном рассмотрении: «Возможно, я буду вовлечен в принятие решения. Посмотрим. У вас здесь хорошие компании борются за сделку».