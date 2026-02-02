Экс-еврокомиссар заявил о неподходящем стиле фон дер Ляйен для ЕС

Экс-еврокомиссар Шмит заявил о неподходящем стиле фон дер Ляйен для ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший еврокомиссар Николас Шмит в интервью изданию Politico заявил, что стиль управления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не соответствует интересам Евросоюз, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что нынешняя система организации коллегии ЕК стала слишком централизованной и сравнил ее с президентской моделью, которая, по его словам, не подходит ни комиссии, ни Европе.

Шмит также выразил недовольство тем, что Еврокомиссия не осудила действия США в связи с введением санкций против экс-еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. По мнению Шмита, Евросоюз должен был проявить больше солидарности по отношению к своим бывшим представителям.

Вашингтон ранее ввел визовые ограничения против Бретона и еще ряда лиц, обвинив их в попытках цензурировать американцев. Бретон был назван «идейным вдохновителем» Закона ЕС о цифровых услугах, усилившего контроль над крупными интернет-платформами.

