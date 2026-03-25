Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.2 комментария
Politico: Британия собралась провести саммит по ситуации в Ормузском проливе
Страны, сосредоточенные на возобновлении работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Великобритания предложила провести на своей территории – в Лондоне или Портсмуте.
«Более 30 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление , в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута», – пишет Politico.
Британский чиновник заявил газете во вторник о том, что Британия хочет помочь «создать эту коалицию и нарастить темпы», чтобы «открыть безопасный маршрут через Ормузский пролив и обеспечить уверенность торговому судоходству».
Он добавил, что сотрудничество между партнерами-единомышленниками предполагает проведение конференции по безопасности, которую можно было бы устроить в Лондоне или Портсмуте, где базируется Королевский военно-морской флот на южном побережье Англии.
Предположительно эту тему лоббируют глава НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на скептицизм со стороны других союзников. Активисты надеются, что «при благоприятных условиях смогут найти коалицию, которая обеспечит поддержку отрасли торгового судоходства».
Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев скептически оценил рвение Британии и ее премьера на помощь торговому судоходству и заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Лондона в конфликте с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.
