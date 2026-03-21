Глава МИД Британии отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке

Tекст: Катерина Туманова

Как стало известно Sky News, это произошло после того, как Тегеран запустил две баллистические ракеты по совместной британско-американской базе Диего-Гарсия.

«Как ясно дал понять премьер-министр, мы окажем оборонительную поддержку против этих безрассудных иранских угроз. Но мы не участвовали и не будем участвовать в наступательных действиях, и мы хотим как можно скорее разрешить ситуацию», – ответила Купер на вопрос, намерено ли британское правительство вступать в боевые действия против Ирана.

Глава МИД Британии добавила, что премьер-министр Кир Стармер ясно дал понять, что страна втягиваться в конфликт не будет.

«Считаем, что нам необходимо как можно более быстрое разрешение ситуации в национальных интересах Великобритании, а также для поддержания региональной стабильности, – объяснила министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Министерство обороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия. Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.



