Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы

Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива

Замаскированное судно-зомби Jamal после исчезновения с радаров преодолело блокаду Ормуза

Tекст: Тимур Шайдуллин

Судно-зомби, идентифицированное как Jamal, прошло через заблокированный Ираном Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

В агентстве уточняют, что плавсредство было замечено на юго-восточном побережье Ирана после пересечения пролива. По данным отслеживания, Jamal впервые появился на радарах в Оманском заливе 13 марта, а затем исчез с наблюдения до 20 марта, когда снова включил маячки уже в Персидском заливе.

Судно, по данным Bloomberg, маскировалось под танкер для перевозки сжиженного природного газа, что помогло ему пройти через иранскую блокаду. Агентство также отмечает, что ранее, в октябре 2025 года, Jamal сел на мель у берегов Индии, однако с тех пор его местоположение оставалось неизвестным.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация могла бы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Однако бывший командующий Центрального командования США генерал Джозеф Вотел отметил, что разминировать Ормузский пролив и сопровождать суда возможно только после ослабления военного потенциала Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.