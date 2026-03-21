  Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ
    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Лондон увидел «угрозу интересам» после атаки Ирана по базе Диего-Гарсия
    Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны
    В ЕС заявили о разочаровании отказом Киева в инспекции «Дружбы»
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    21 марта 2026, 14:35 • Новости дня

    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США

    @ x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Выбор цели – базы Диего-Гарсия – имеет особое символическое и стратегическое значение, этот удар адресован в первую очередь американскому военному присутствию и демонстрирует, что Иран обладает ракетами, способными преодолевать 3-4 тыс. километров, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

    «Безусловно, выбор цели – базы Диего-Гарсия – имеет особое символическое и стратегическое значение. Уникальность этого объекта заключается в том, что долгое время он использовался США как главная стратегическая воздушная гавань в регионе Индийского океана. Именно отсюда действовали стратегические бомбардировщики B-52 во время операции «Буря в пустыне» и в ходе последующих кампаний на Ближнем Востоке. По сути, это был «непотопляемый авианосец» для стратегической авиации, безопасная площадка вне досягаемости обычных региональных угроз», – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, в сообщении Ирана о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия важно разделять политическую демонстрацию и реальный военный эффект. «На данный момент у нас нет подтвержденных данных о том, что база была поражена или что ракеты преодолели систему ПВО. Сообщения о применении ракет SM-3 и отсутствие кадров разрушений на базе, скорее, свидетельствуют о том, что пуски носили демонстрационный характер либо были перехвачены», – полагает Семенов.

    Поэтому пока преждевременно говорить о том, что Тегеран якобы переходит на «новый уровень» или меняет стратегию. «Иран и ранее наносил удары по американским объектам в Персидском заливе – в Бахрейне, Катаре. Здесь мы видим экстраполяцию той же логики на большую дальность. Тегеран демонстрирует, что обладает ракетами, способными преодолевать 3-4 тыс. километров. Но обладание такой ракетой и способность нанести ею неприемлемый ущерб – это разные вещи», – подчеркнул специалист.

    Чтобы на таком расстоянии – около 3800 км – действительно угрожать базе, нужна не просто дальнобойность, а высокая точность и возможность массированного пуска. «Две-три ракеты даже с высокой точностью будут перехвачены американской системой ПРО «Иджис», если только это не массированный удар в 20-30 ракет, способный насытить противоракетную оборону. Пока мы говорим об одиночных пусках, это, скорее, сигнал о намерениях, чем попытка изменить военный баланс», – рассуждает собеседник.

    Что касается «красных линий» для США и реакции Лондона, то здесь также не стоит драматизировать. «Хотя база формально британо-американская, этот удар адресован в первую очередь американскому военному присутствию. Для Британии это не критический удар по статусу внерегиональной державы, это больше эпизод в рамках общей эскалации. США, в свою очередь, уже ведут бомбардировки, и этот инцидент вряд ли изменит их стратегию, если только не будет доказан факт успешного поражения стратегического объекта», – добавил Семенов.

    Тем не менее «мы видим значительный шаг в риторике и в технологической демонстрации дальности ракет». «Но с точки зрения военной логистики и изменения расклада сил, говорить о прорыве пока рано. Необходимо дождаться верифицированных данных о типе ракет, точности попадания и, главное, о том, смог ли Иран преодолеть эшелонированную ПРО на таком удалении», – подытожил спикер.

    В субботу иранские власти сообщили о запуске двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Иранское агентство Mehr назвало эту атаку «значительным шагом» в текущем противостоянии с США.

    Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для нейтрализации одной из угроз американские военные задействовали ракету-перехватчик SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

    Министерство обороны Британии уже заявило об «угрозе британским интересам», признав при этом, что объект используется для военных операций США. Об этом, как сообщает РИА «Новости», говорится в комментарии пресс-секретаря военного ведомства. В нем отмечается, что британские ВВС защищают «наш народ и персонал в регионе». Представитель министерства признал, что Лондон разрешил США использовать британские базы для «ограниченных оборонительных операций».

    По мнению арабских СМИ, на которые ссылается телеканал «Аль-Джазира, атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает ракетами, «дальность которых превышает представления его противников». Прямое расстояние от Ирана до американской военной базы на острове Диего-Гарсия составляет около 3800 километров. При этом авиационный маршрут (расстояние перелета) от Тегерана до базы превышает 5200 км.

    Таким образом, этот пуск фактически опровергает официальные заявления Тегерана о добровольном ограничении дальности своих ракет в 2 тыс. км.

    20 марта 2026, 17:16 • Новости дня
    Умер Чак Норрис
    @ Dan Wozniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Американский актер, чемпион по боевым искусствам и звезда культового сериала «Уокер, техасский рейнджер» Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья.

    Как пишет Variety, актер был госпитализирован в четверг на Гавайях, а умер утром в пятницу. «Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства втайне, знайте, что он был в окружении семьи и ушел с миром», – говорится в заявлении семьи артиста.

    «Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас – преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он жил с верой, целью и неизменной преданностью тем, кого любил», – отмечается в сообщении.

    Чак Норрис был не только популярным актером, но и признанным мастером единоборств. Он обладал черными поясами в дзюдо, бразильском джиу-джитсу, карате, тхэквондо и других дисциплинах, а также разработал собственный стиль – Чун Кук До.

    Широкую известность ему принесла роль в фильме «Путь дракона», где он снялся вместе с Брюсом Ли. Позднее он стал одной из главных звезд боевиков 1970–1980-х годов, сыграв в таких картинах, как «Отряд “Дельта”», «Без вести пропавшие», «Одинокий волк Маккуэйд» и «Код молчания».

    В 1990-х Норрис успешно перешел на телевидение, где исполнил главную роль в сериале «Уокер, техасский рейнджер», который выходил с 1993 по 2001 год и закрепил за ним статус одного из символов американского экшена.

    В последние годы актер стал героем интернет-мемов, в которых ему приписывались сверхчеловеческие способности. Он также участвовал в рекламе спортивного оборудования и активно высказывался по политическим вопросам, придерживаясь консервативных взглядов.

    Чак Норрис был дважды женат. У него остались супруга Джина О’Келли, пятеро детей и внуки.

    20 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
    @ Hasan Jamali/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирака приняли решение о введении форс-мажора на нефтяных месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании, передает РИА «Новости».

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти страны, причиной стали военные действия, которые нарушили навигацию через Ормузский залив и фактически заблокировали основную часть экспорта нефти из Ирака.

    В сообщении агентства отмечается, что эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Этот маршрут считается ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. Проблемы с навигацией через пролив уже отразились на объемах экспорта и добычи нефти странами региона.

    Ранее ведущие нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger начали вывозить персонал с иракских месторождений в Кувейт.

    Власти Ирака ранее приостановили добычу на крупнейшем в стране месторождении Румейла.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    20 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль ошиблись, рассчитывая на падение существующего строя в Иране, заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи.

    По его словам, за последний год республика столкнулась с тремя войнами – конфликтом с Израилем летом 2025 года, массовыми протестами в январе 2026 года, которые он назвал «переворотом», а также нынешний конфликт с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй», – подчеркнул Хаменеи, говоря о событиях июня 2025 года. Он также отметил, что второй войной стала попытка свержения власти в декабре-январе, когда, по мнению Хаменеи, США и Израиль полагали, что иранцы, испытывая экономические трудности, последуют их указаниям.

    По словам верховного лидера, сейчас идет третья война с США и Израилем. Хаменеи выразил уверенность, что иранский народ «создал обширную оборонительную линию, обширную как страна», и этим смог сбить противника с толку и нанести ему удар.

    Свое выступление Хаменеи приурочил к наступающему иранскому новому году, который начинается 21 марта. Он объявил наступающий год «годом экономики сопротивления под сенью национального единства и безопасности».

    В пятницу КСИР Ирана сообщил о новых ударах по базам США и Израиля.

    20 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    @ Government Of Hungary

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские следователи якобы применили к задержанному украинскому инкассатору принудительную инъекцию с миорелаксантом, которую «использовали в КГБ при допросах», пишут британские СМИ.

    Венгерские силовики якобы ввели арестованному украинскому инкассатору миорелаксант для повышения сговорчивости. У страдающего диабетом мужчины случился гипертонический криз, и он потерял сознание, сказали собеседники Guardian, передает «Газета.Ru».

    «Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия», – указало издание.

    Следы химикатов обнаружили в крови после возвращения мужчин на Украину.

    Британия пока не получила подтверждения этой информации через анализы. Однако адвокат Лорант Хорват заявил, что одному человеку действительно сделали укол против воли.

    Напомним, венгерские власти задерживали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал об освобождении инкассаторов и их возвращении на родину. Позже Будапешт согласился вернуть «Ощадбанку» только автомобили без изъятых ценностей.

    21 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива

    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судно под названием Jamal, ранее считавшееся севшим на мель у Индии, успешно пересекло Ормузский пролив после исчезновения с радаров, пишут западные СМИ.

    Судно-зомби, идентифицированное как Jamal, прошло через заблокированный Ираном Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

    В агентстве уточняют, что плавсредство было замечено на юго-восточном побережье Ирана после пересечения пролива. По данным отслеживания, Jamal впервые появился на радарах в Оманском заливе 13 марта, а затем исчез с наблюдения до 20 марта, когда снова включил маячки уже в Персидском заливе.

    Судно, по данным Bloomberg, маскировалось под танкер для перевозки сжиженного природного газа, что помогло ему пройти через иранскую блокаду. Агентство также отмечает, что ранее, в октябре 2025 года, Jamal сел на мель у берегов Индии, однако с тех пор его местоположение оставалось неизвестным.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация могла бы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    Однако бывший командующий Центрального командования США генерал Джозеф Вотел отметил, что разминировать Ормузский пролив и сопровождать суда возможно только после ослабления военного потенциала Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    20 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    @ PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможной сделке по продаже белорусского калийного рудника американцам за сумму не менее 3 млрд долларов.

    Глава государства впервые затронул эту тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, заявив, что предлагал США приобрести калий с возможностью вывоза в Америку, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами Лукашенко отметил, что американская сторона пока размышляет над предложением. «Думают (американцы). Но три миллиарда (долларов США) – это минимум. А (белорусское) правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», – сказал он.

    Он отметил, что США, несмотря на свои финансовые возможности, не проявляют готовности платить «нормальные деньги» за рудник и, по сути, рассчитывают получить актив почти даром.

    Старобинское месторождение калийных солей недалеко от Минска входит в число крупнейших в мире и служит сырьевой основой для ОАО «Беларуськалий», которому сейчас принадлежат рудники и обогатительные фабрики.

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    20 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обсуждения мер по улучшению демографической ситуации привел в пример Аллу Пугачеву, которая воспользовалась современными репродуктивными технологиями и в 64 года стала матерью двоих детей благодаря суррогатной матери.

    Президент отметил, что в вопросах экстракорпорального оплодотворения важно опираться на желание женщины стать матерью, а любые ограничения не должны мешать этому процессу, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что морально-нравственные принципы в этой сфере не должны исходить «от кого попало», ведь желание женщины иметь ребенка – это святое. «Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом – я в общем говорю про мужиков, – всячески надо как-то помогать», – заявил глава государства.

    Комментируя ситуацию с Пугачевой, президент напомнил, что певица подверглась критике, однако он считает ее поступок достойным. По словам Лукашенко, главное – чтобы дети были здоровыми, и неважно, каким образом женщина становится матерью. «И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», – сказал он.

    В рамках обсуждения проекта указа Лукашенко поддержал идею предоставить женщинам бесплатный доступ к процедуре ЭКО с использованием собственных эмбрионов, хранящихся в частных центрах, как в Белоруссии, так и за её пределами. Президент отметил, что не имеет значения, где хранятся эмбрионы: «Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать».

    Лукашенко подчеркнул необходимость применения самых передовых технологий в сфере репродуктивной медицины и пообещал, что государство обеспечит финансирование этих инициатив. «Деньги за мной», – подчеркнул президент.

    Ранее Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин.

    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    21 марта 2026, 06:19 • Новости дня
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинских военкоматах начали применять новую схему насильственной мобилизации с привлечением иностранных наемников, сопровождая процесс видеозаписями для шантажа призывников.

    В украинских силовых структурах сообщили о старте новой схемы мобилизации, где к мероприятиям на приграничных территориях привлекаются наемники из Польши и Румынии, передает РИА «Новости».

    По словам источника агентства, сотрудники военкоматов и иностранные наемники действуют совместно, вывозят мужчин призывного возраста к границе, где под угрозой оружия снимают видео с якобы попыткой незаконного пересечения границы.

    Записанные видеоматериалы используются как компромат для последующего принуждения мужчин к вступлению в ВСУ, а в случае отказа против них возбуждаются уголовные дела. Источник также заявил, что зафиксированы случаи убийств тех, кто отказывается подчиняться приказам – второго марта одного из несогласных застрелили выстрелом в голову.

    В последнее время, по данным агентства, киевские власти испытывают нехватку личного состава в ВСУ, что приводит к усилению насильственных мер мобилизации и массовому распространению в интернете видео задержаний мужчин с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали мужчину и увезли его в микроавтобусе. Толпа людей в ответ опрокинула автобус военкомов и избила нескольких из них.

    Курьер службы доставки Glovo также стал жертвой силовой мобилизации сотрудниками центра комплектования в Одессе. Владимир Зеленский признал наличие проблемы насильственной мобилизации граждан на Украине.

    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    21 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия

    @ x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Две баллистические ракеты были выпущены Ираном по военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Иранские власти осуществили запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы, расположенной на острове, передает ТАСС.

    Как отмечает агентство Mehr, данное действие демонстрирует «значительный шаг» в текущем противостоянии с США.

    Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для перехвата одной из угроз американские военные задействовали ракету SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев.

    Американские военные на прошлой неделе нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк.

    20 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Соединенными Штатами по выработке масштабного соглашения, подчеркнув значимость такого шага для страны.

    Лукашенко сообщил журналистам, что американская сторона предложила заключить большую сделку с Белоруссией. По его словам, инициатива поступила от представителей Соединенных Штатов во время третьего или четвертого раунда переговоров, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    «Я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Лукашенко выступил с предложением обсудить не только ситуацию на Украине, но и положение на Ближнем Востоке.

    21 марта 2026, 13:50 • Новости дня
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

    @ whitehouse.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация фотографии японского премьера Санаэ Такаити с ужина в США спровоцировала бурную реакцию пользователей соцсетей из-за ее эмоционального поведения.

    Фотография премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сделанная во время торжественного ужина в США, вызвала активные дискуссии в японских социальных сетях, передает РИА «Новости». Снимок, опубликованный Белым домом, запечатлел Такаити с полувскинутыми руками и широко открытым ртом в момент эмоциональной реакции на происходящее. Многие пользователи сочли такое поведение неуместным для главы государства, особенно на фоне сложной международной ситуации.

    Один из комментаторов под ником «Кайросукронос» написал: «Позор для Японии. Позор века». Другие участники обсуждения отметили, что столь открытая эмоциональность может быть расценена как проявление слишком тесных отношений между Японией и США, что выглядит странно в нынешней обстановке.

    Некоторые пользователи провели параллели с фотографиями Такаити в молодости, где она также демонстрирует яркие эмоции, и начали сравнивать эти кадры. Сама Такаити объяснила, что во время ужина оркестр исполнил композицию Rusty Nail японской рок-группы X Japan, что стало для нее неожиданным приятным сюрпризом.

    Однако реакция премьер-министра и дальнейшая публикация видеоролика с мероприятия вызвали новые вопросы. Некоторые пользователи обратили внимание на жесты Такаити по отношению к Дональду Трампу и назвали это проявлением “подхалимства”, подчеркнув, что видео лишь усилило споры в обществе.

    Ранее японская оппозиция осудила переговоры премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом и назвала встречу худшим саммитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил поддержку Такаити в Вашингтоне, несмотря на упоминание атаки на Перл-Харбор и разногласия по Ирану. Сама Такаити выступила с резкой критикой политики Ирана и предпочла не обсуждать атаки Вашингтона и Тель-Авива.


    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    21 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Японское правительство заверило граждан, что перебоев с туалетной бумагой не ожидается, так как производство полностью локализовано и не зависит от Ближнего Востока.

    Власти Японии призвали население отказаться от панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости». В официальном заявлении министерства экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X отмечается, что практически вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырье – макулатура и целлюлоза – также поступает из внутренних источников.

    В министерстве подчеркнули: «Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока практически нет, поэтому прямого влияния нет».

    Власти также заверили, что у производителей есть достаточные мощности для увеличения выпуска продукции при необходимости, и отметили наличие запасов для наращивания производства. В ведомстве обратились к гражданам с призывом сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации. Появление заявления связано с опасениями перебоев в поставках товаров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    В последние недели США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран проводит удары по израильским и американским военным объектам в регионе, что вызвало обеспокоенность возможностью перебоев в международных поставках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии разгорается скандал из-за высказывания главы префектуры Тоттори Синдзи Хираи, который в парламенте назвал губернатора Токио Юрико Коикэ «теткой». СМИ сообщили, что это заявление вызвало широкий общественный резонанс.

