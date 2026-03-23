  • Новость часаУкраина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецназ Росгвардии спас белгородского губернатора от атаки дрона
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин
    Трамп предъявил ультиматум Ирану
    ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальным данным
    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах во Франции
    Газ в Европе резко подорожал
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 комментария
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    9 комментариев
    23 марта 2026, 11:00 • В мире

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    @ Petros Karadjias/AP/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове?

    Крупная военно-политическая интрига разыгралась между США и Великобританией. Интрига эта имеет прямое отношение и к колониальному британскому прошлому, и к идущей прямо сейчас войне США и Израиля с Ираном.

    Сначала, 20 марта, британские власти заявили о том, что американские силы могут использовать их базы для ударов по иранским войскам, угрожающим кораблям в Ормузском проливе. В ответ иранские власти обозначили это согласие как «участие в агрессии» и обещали ответный удар по британским базам и объектам – тем, до которых могут дотянуться или они, или их региональные союзники. В том числе и ливанская «Хезболла», в зоне досягаемости ракет которой находится остров Кипр. И не только пообещали, но и нанесли такие удары по Кипру.

    На Кипре как раз расположены две базы Королевских ВВС – Акротири и Декелия (Akrotiri и Dhekelia). Их общая площадь составляет порядка 256 кв. км, или 3% всего острова (включая занятую турками часть). Можно сказать, что эти базы являются одними из последних осколков заморских территорий Британии, рудиментами Британской империи, хотя и получены Лондоном уже во второй половине XX века.

    По соглашению 1960 года, заключенного между киприотами, греками, турками и британцами, базы являются суверенной британской территорией. Проще говоря, в отличие от ситуации с американскими базами в Испании (где Мадрид имеет право запретить их использование в тех или иных конфликтах), правительство Кипра не может ограничить функционирование британских баз или, например, закрыть свое воздушное пространство для самолетов Его Величества. А значит, вопреки своей воле, автоматически оказывается втянутой в любой конфликт, который ведет Великобритания.

    И если, например, втягивание в ливийскую войну ничем особым Кипру не грозило (поскольку у Муаммара Каддафи не было возможностей для удара по Кипру), то втягивание в иранскую войну уже грозит. Причем дело не только в возможных мгновенных ответах Ирана – уже очевидно, что эта война приведет к новому витку конфликтов на Ближнем Востоке. Конфликтов, где Великобритания – а значит Кипр – будут принимать участие.

    И британцы это не только понимают, но и признают. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Кипр «является целью только из-за наших суверенных баз там».

    Именно поэтому еще 18 марта кипрские власти назвали британские власти на острове «пережитком колониализма». И призвали к «открытому и честному разговору с британским правительством», «когда этот кризис закончится».

    Президент Кипра Никос Христодулидис ясно дал понять, что британским базам в его стране более не рады. По его словам, на британских базах находится более 10 тыс. граждан Кипра (в основном это жители деревень, находящихся на управляемой британцами территории), и правительство острова несет ответственность за этих людей.

    Для Великобритании закрытие баз было бы тяжелым ударом. Базы на Кипре – это единственный актив, при помощи которых Лондон может контролировать ситуацию в Восточном Средиземноморье (ближайшие базы находятся лишь на Гибралтаре и в Джибути). Поэтому Лондон от диалога с Кипром отказывается. В Минобороны Великобритании просто заявляют, что базы «играют решающую роль в обеспечении безопасности британских граждан и наших союзников в Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

    Однако если этот диалог начнется, то британцам нечем будет крыть. С политической точки зрения у Христодулидиса правительство меньшинства – но дело в том, что и кипрская оппозиция тоже требует изгнания британских «колонизаторов».

    «Сейчас задача состоит в том, чтобы при каждом удобном случае ясно давать понять, что Кипр не является и не хочет стать военной базой»,

    говорит лидер одной из ведущих оппозиционных партии «АКЕЛ» Стефанос Стефаноу. Он напоминает, что его политическая сила «десятилетиями» настаивает на уходе британцев с острова.

    С юридической точки зрения пересмотр соглашения сложен, ведь он заключался не только между Кипром и Великобританией. Однако если Никосия примет на вооружение логику деколонизации, то она может просто потребовать возврата своей суверенной территории. То есть не пересмотра соглашений, а денонсирования их.

    И конечно, для Кипра уход британцев тоже был бы потерей с военной точки зрения, остров не может сам себя защитить. Однако и Британия, как выясняется, его не защищает. Да и не защищала. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорит о том, что «Великобритания в полной мере занимается обеспечением безопасности Кипра и британского военного персонала, дислоцированного там», то он, видимо, забывает события 1974 года, когда Лондон пальцем о палец не ударил для защиты острова от турецкого вторжения.

    При этом есть другие, кто не только готов, но и обязан защищать. Вопреки заявлениям министра юстиции и бывшего главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми Кипр не является «союзником по НАТО» (и не может туда войти, поскольку Анкара выступает против), но зато он входит в ЕС. А значит подпадает под соглашения Евросоюза о коллективной обороне.

    «Европейский совет признает намерение Кипра начать обсуждение с Великобританией вопроса о британских базах на Кипре и готов оказать необходимую помощь»,

    говорится в заявлении по итогам прошедшего саммита ЕС.

    Лидеры Европы придерживаются такой же точки зрения. «Кто атакует Кипр, тот нападает на Европу», – заявил Макрон и даже отправил на к берегам острова авианосец. Италия добавила к этому фрегат, а Греция – еще два фрегата и четыре самолета. И это не значит, что другие страны не помогут – министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объяснил, что в рамках распределения военной нагрузки внутри ЕС было принято решение как раз переложить помощь на средиземноморские страны. «Если Кипр действительно нуждается в нас, мы будем присутствовать», – заявил он.

    Поэтому все, что сейчас остается Лондону – это тянуть время и попытаться погасить порыв кипрских властей за счет симуляции активности. Так, британские власти заявили, что «для укрепления нашей обороны в регионе в условиях этого конфликта мы развернули (на Кипре – прим. ВЗГЛЯД.) дополнительные радиолокационные и противовоздушные системы, современные самолеты F-35, а также разместили дополнительно 400 человек персонала, непосредственно поддерживающих деятельность противовоздушной обороны».

    А 21 марта Кир Стармер лично позвонил Никосу Христодулидису и изменил свое решение, принятое всего несколько дней назад. Теперь в Лондоне заявляют, что «база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона». То есть американцы не смогут использовать базу для нанесения ударов по Ирану.

    Правда, иранцы и Хезболла обещания британского правительства в грош не ставят.  И скорее всего, иранские беспилотники и ракеты снова будут бить по Кипру. А значит, под давлением общественности Христодулидис может занять еще более радикальную позицию в отношении «последствий колониального прошлого». И тем самым война с Ираном приблизит момент, когда Британии придется расстаться с имперским наследием на стратегически важном перекрестке Средиземного моря.

    Главное
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации