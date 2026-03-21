Лондон закрыл базу на Кипре для американских ударов по Ирану

Британия исключила базу Акротири из соглашения с США по обороне
Великобритания отказалась предоставлять США свою базу Акротири на Кипре для нанесения ударов по иранской территории, изменив прежние договорённости.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, сообщает РИА «Новости».
В заявлении канцелярии Даунинг-стрит говорится: «Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона».
Инцидент с ударом беспилотника по объекту Акротири произошёл в начале марта. После этого Кипр выразил недовольство, а Великобритания усилила военное присутствие, направив к острову корабли и средства ПВО. Позднее в Лондоне уточнили, что дрон прилетел, вероятно, из Ливана или Ирака, а не из Ирана.
Президент Кипра в среду назвал военные базы Британии на острове пережитком колониализма и пообещал поднять вопрос об их будущем в переговорах с Лондоном. Напомним, что Великобритания сохранила за собой базы Акротири и Декелия после провозглашения независимости Кипра в 1960 году.
Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с объекта Акротири после удара иранского беспилотника.
До этого премьер-министр Кир Стармер объявил о готовности предоставить США эти базы для подготовки атак на Иран.