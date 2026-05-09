Захарова назвала предупреждение Зеленскому сигналом для стран Запада
Международное сообщество должно обратить внимание на жесткий ответ Москвы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы, призвала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что сигнал об ответных мерах адресован западным странам, так как это необходимо для осознания всей важности текущего момента в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.
«Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад делает всё, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», – подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.
По ее словам, Запад вновь попытается снабдить главу киевского режима политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и обеспечить оружием, деньгами и так далее.
«И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», – добавила она.
Захарова уточнила, что российская сторона предупредила все государства и международные организации о том, что «это все не просто актуально, а что необходимо им предпринять конкретные шаги на этом направлении».
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.