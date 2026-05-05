    Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 18:15 • В мире

    Жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы

    @ Freddy Davies/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Никита Демидов

    «Можно запретить официальное празднование Дня Победы, но стереть его из памяти людей нельзя. Этот праздник является естественным для прибалтийской земли, омытой кровью солдат, спасенной ими от нацизма». Такими словами политологи комментируют факт, вызывающий яростное противодействие властей Латвии, Литвы и Эстонии – жители этих государств хотят отметить праздник 9 Мая вместе с Россией.

    Эстонская пресса бьет тревогу: в стране начали продавать туры на 9 мая в Нарву под названием «День Победы в Нарве и на границе с Россией». Участникам эстонского тура предлагают «посмотреть, проявляют ли местные жители свое отношение» к дате 9 мая.

    Отдельное внимание в описании тура уделено мероприятиям на российской стороне: в Ивангороде, отделенном от Нарвы неширокой рекой, уже много лет 9 мая устраиваются мероприятия, ориентированные прежде всего на нарвитян. Поскольку в самой Эстонии публичные праздничные мероприятия в честь Дня Победы строго запрещены, нарвитяне приходят на набережную и смотрят на то, как праздник отмечают в Ивангороде.

    Далее маршрут пролегает в Нарва-Йыэсуу, где туристам покажут места, где еще недавно стояли советские памятники – в том числе мемориальный танк Т-34. Участникам тура обещают рассказать «курьезные истории», а также «дать исторические корректировки» и «развенчать распространенные заблуждения». Также в программе значится осмотр перенесенных и пока еще сохранившихся монументов на могилах советских солдат. Стоимость поездки составляет 80-85 евро.

    Разумеется, организаторы заявляют, что они предлагают не отмечать День Победы, а просто «понаблюдать за людьми» в «образовательных целях». Если б они заявили обратное, то подверглись бы жестоким репрессиям со стороны местных спецслужб. Но факт остается фактом – само появление такого тура означает, что жители Эстонии хотят быть соучастниками праздника 9 Мая в Ивангороде, пусть даже как зрители с другой стороны реки, в Нарве. Тур в Нарву – своего рода хитрость с целью обойти запреты эстонского государства.

    Уже не первый раз в преддверии 9 мая город Нарва становится причиной головной боли эстонских властей. Подавляющее большинство жителей Нарвы являются русскоязычными – и их давно уже подозревают в скрытых сепаратистских устремлениях.

    И не сказать, что эти опасения совсем уж беспочвенны – нарвитяне раздражены гонениями на их родной язык, запретом русских школ, массовым сносом памятников советским воинам-освободителям и переносом их захоронений в безлюдные места. Чиновники опасаются, что массовые скопища народа, собравшиеся для празднования Дня Победы, могут перерасти в открытое восстание.

    И на этот раз в преддверии праздничной даты эстонская полиция опубликовала, как и в прошлые годы, строгое предупреждение: единственный дозволенный способ отметить праздник – прийти на кладбище и молча положить цветы на солдатскую могилу. Все остальное, включая демонстрацию советской символики, запрещено и будет строго караться – арестами или штрафами в размере до 2400 евро. Но люди широко пользуются оставленными им возможностями: ежегодно могилы солдат-освободителей 9 мая скрываются под настоящим ковром из цветов.

    Эстонские власти хотят подавить День Победы празднованием так называемого Дня Европы, отмечаемого также 9 мая.

    В связи с этим в Нарве дадут большой концерт на центральной городской площади. Девятого мая Нарву посетит сам премьер-министр Кристен Михал, в связи с чем в городе будут приняты строжайшие «меры безопасности». Руководитель представительства Еврокомиссии в Эстонии Аве Шанк-Лукас, которая также прибудет в Нарву в этот день, торжественно подчеркнула: «Для Нарвы празднование Дня Европы особенно важно, ведь Европа начинается именно с Нарвы. Нашим мероприятием на Ратушной площади мы хотим предложить жителям возможность заглянуть в будущее и подумать о тех свободах и ценностях, которые дает нам членство в Евросоюзе».

    Но вряд ли навязываемый им искусственный «праздник» увлечет большинство нарвитян. Для русских Прибалтики разглагольствования о «свободах и ценностях Евросоюза» звучат откровенной издевкой.

    С другой стороны, практически у каждого здесь есть родственники – дедушки и прадедушки, когда-то сражавшиеся в Великой Отечественной войне в рядах Советской армии. Поэтому попытки властей искоренить День Победы воспринимаются с огромным раздражением. «Гены победителей и память не задушить и не убить. Цветы будут в положенных местах», – пишут нарвитяне в соцсетях.

    Кроме того, у нарвитян осталась возможность посмотреть на праздничный концерт на российской стороне реки. На минувших выходных в погранзоне возле Ивангородской крепости и пограничного моста (напротив Нарвского променада и Нарвского замка на западном берегу реки Нарвы) начали собирать большую сцену. Сцена и видеоэкраны возле нее устанавливаются специально так, чтобы 9 мая все было хорошо видно и слышно из Нарвы. Праздничные концерты в Ивангороде, ежегодно проходящие с 2023 года, собирают в Нарве на речном променаде благодарную публику –

    приходят тысячи человек: слушают советские военные песни, радостно им подпевая; наслаждаются праздничным салютом.

    9 Мая чтят не только русские жители Эстонии, но и некоторые этнические эстонцы. Оппозиционный публицист Эйно Ингерман пишет о лицемерии местных и европейских властей, которые ставят Эстонию в топ всевозможных рейтингов «свободы слова» и «демократии», хотя на деле оба этих понятия там растоптаны. «Это просто ментальный и ценностный шлак», – так Ингерман характеризует эстонскую государственную пропаганду, направленную против Дня Победы. По словам публициста, власти не хотят прямо говорить, что им не нравится празднование победы над фашизмом. А потому они придумывают предлоги, призванные оправдать введенные ими запреты: в частности, красные флаги называют символикой «государства-агрессора», а пение советских песен – «разжиганием ненависти».

    Аналогичная ситуация наблюдается и в двух других странах Прибалтики – Латвии и Литве. Латвийская полиция выпустила предупреждение, что будет жестко реагировать на любые публичные мероприятия, связанные с прославлением советской Победы. Спецслужбы страны усилили контроль за русскими жителями государства.

    Глава латвийской полиции Армандс Рукс обеспокоен тем, что в этом году 9 мая приходится на выходной день, поэтому у людей окажется «больше времени для проявлений». Так что, по словам Рукса, его подчиненным «работы в любом случае будет достаточно». Рукс заявил, что если празднование Дня Победы будет перенесено во дворы жилых районов, полиция будет «действовать жестко и решительно в соответствии с законом». Главполицай призвал людей помнить «в какое время мы живем» и добавил, что «празднование 9 Мая часто связано с возможным влиянием недружественных государств, а не с воспоминанием и почтением исторических событий».

    Русские латвийцы ответили на угрозы начальника полиции выражением презрения в соцсетях. Люди отмечают, что «запрещать отмечать праздник победы над фашизмом могут только сами фашисты и их прислужники». Некоторые сокрушаются: «Простите, павшие ребята, за то, что жизни вы свои отдали... эх, знать бы все тогда... зря, видать, вы здесь все освобождали... Простите, люди, нас... простите...» Люди пишут, что никакие запреты не помешают им чтить память своих дедов и прадедов, сокрушивших нацизм – и что они постараются передать эту традицию и своим детям.

    Некоторые оппозиционные политики находят в себе смелость говорить то же самое. Так, партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) провела субботник на братском кладбище Миера в городе Елгава, где захоронено 1330 советских воинов, погибших при освобождении здешних мест. За это власти подло и мелко отомстили Андрею Пагору, сопредседателю РСЛ. Придравшись к тому, что плакат с призывом выходить на субботник был написан на русском языке, чиновники возбудили в отношении Пагора административный процесс.

    Некоторые русские прибалты завели обычай выезжать в преддверии Дня Победы в Россию (например, в тот же Ивангород) и в Белоруссию – чтобы праздновать там без помех.

    Оппозиционный латвийский блогер Дмитрий Матаев год провел в тюрьме за критику режима. Как только его выпустили, он сразу же с семьей эмигрировал в Белоруссию. «Миллионы человек в Прибалтике раньше праздновали 9 Мая, победу наших предков над гитлеровской Европой в 1945 году. Но Евросоюз руками властей Прибалтики снес наши памятники и запретил нам под страхом тюрьмы выражать какие-либо эмоции по поводу 9 Мая и тем более радоваться. Поэтому зову всех отметить праздник в Беларусь. Для граждан ЕС безвиз, города украшены и ждут! Приезжаем! С наступающим!» – призывает Матаев.

    Надо сказать, что выехать из Прибалтики в Россию и Белоруссию не так-то просто – власти Литвы сделали все возможное, чтобы максимально затруднить пересечение границы. Но многие люди готовы часами стоять в очередях, чтобы потом беспрепятственно возложить цветы к сохранившимся памятникам, спеть «Катюшу» и пройтись с портретами дедов в составе «Бессмертного полка».

    Основной метод борьбы с Днем Победы – запугивание. Сотрудники полиции и спецслужб мониторят страницы простых граждан в соцсетях. Если они видят там запрещенную символику – например, изображение георгиевской ленты или советского ордена, то это служит поводом вызова человека на «воспитательную беседу».

    Рижанка, одна из тех, с кем провели подобный разговор, позже поделилась впечатлениями: «Ко мне на работу приехала Служба госбезопасности: провести беседу – как я отношусь к памяти погибших людей, которые боролись с фашизмом, к правде, к справедливости, к честности...» Правозащитник Владимир Бузаев, глава Латвийского комитета по правам человека, комментирует этот случай следующим образом: «Я классифицирую приключившееся с ней, как профилактическую беседу, самое щадящее из средств воздействия СГБ на потенциально нелояльных граждан и неграждан. Сама СГБ в отчете за 2025 год указывает, что за отчетный период провела 200 таких бесед только по поводу публикаций в социальных сетях. А с 2022 года таких бесед по всем темам было около 2000».

    Зачастую такие акции достигают своей цели – люди пугаются и замолкают. Латвийцы, которых вызвали «на беседу» в «органы» за «прокремлевский контент», в основном молчат об этом – потому что опасаются новых неприятностей. «В большинстве случаев эти люди осознавали причиненный ими вред, сожалели о своих действиях и удаляли контент со своих аккаунтов в социальных сетях», – гласит отчет Службы госбезопасности. Лишь одиночки предают подобные происшествия гласности.

    Если же человек не испугался и продолжает публиковать картинки-поздравления с Днем Победы, то он подвергается дальнейшим мерам воздействия – административные и уголовные дела, штрафы, тюремное заключение. Так, два года назад оказался в тюрьме 59-летний житель Лиепаи Александр Демидов, наклеивший накануне 9 Мая на стену городского музея стикер с орденом Победы и георгиевской лентой.

    Однако все эти репрессии не приносят особого результата. Праздник хоть и исчез с улиц стран Прибалтики, но надежно обосновался в домах и квартирах местных жителей, говорит газете ВЗГЛЯД политолог, уроженец Риги Андрей Стариков. Эксперт отмечает, что День Победы ушел в семейные фотоальбомы, в сердца людей. «Можно запретить официальное празднование Дня Победы, но стереть его из памяти людей нельзя, нельзя. Этот праздник является естественным для прибалтийской земли, омытой кровью солдат, спасенной ими от нацизма», – резюмирует политолог.

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все», – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

