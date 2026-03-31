Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить расход дизеля и авиатоплива
Еврокомиссия подтвердила совет государствам Европейского союза экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне текущего топливного кризиса.
Рекомендация Еврокомиссии о необходимости экономии дизельного топлива и авиатоплива была подтверждена на пресс-конференции еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС, передает ТАСС.
Йоргенсен подчеркнул, что нынешний кризис является кризисом предложения нефти и нефтепродуктов, включая дизель и авиационный керосин.
Он также отметил: «Чем больше вы можете сделать, чтобы сберечь дизель, чтобы сберечь авиатопливо, тем лучше будет нам всем». По словам еврокомиссара, не существует универсального решения для всех стран ЕС, однако призыв к экономии остается актуальным для всех государств объединения.
Йоргенсен пообещал, что Еврокомиссия в ближайшее время представит набор инструментов, который поможет странам ЕС реализовать конкретные меры по сокращению расхода дизеля и авиатоплива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена ограничить полеты и поездки в Европе ради экономии топлива.
