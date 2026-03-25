Премьер Венгрии Орбан спрогнозировал успех России в СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью блогеру Марио Науфалу. Он подчеркнул, что позиция Москвы выглядит «по крайней мере, разумной» и выразил уверенность в решимости российских властей, отмечает РИА «Новости».

По словам Орбана, несмотря на возможное несогласие с российской позицией, нельзя не признавать целеустремленность Москвы. Премьер-министр отметил, что Россия будет следовать выбранному пути, независимо от обстоятельств.

Ранее Орбан не раз высказывался за мирные переговоры и отмечал, что конфликт на Украине не имеет военного решения.

Ранее Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС и санкции против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан считает невозможным вывод войск НАТО к российским границам и призывает сделать Украину буферной зоной. Он также выражал мнение, что время в конфликте на Украине играет на стороне России и отмечал, что затягивание мирного урегулирования приведет к большим потерям для Украины по территории и по человеческим жертвам.



