Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран

Захарова осудила заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран
Москва возмущена заявлениями главы евродипслужбы Каи Каллас о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Новый выпад руководителя евродипслужбы Каи Каллас в адрес Москвы Захарова назвала чудовищным, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что приходится периодически реагировать на подобные заявления, чтобы не оставлять их без внимания. По словам Захаровой, слова Каллас о том, что за столетие Россия якобы напала на 19 стран, шокировали российских граждан.
Захарова отметила, что в России хорошо знают свою историю и помнят, кто и сколько раз нападал на Россию. Дипломат напомнила о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также подчеркнула память о том, «какие войска из каких стран гитлеровской клики где дислоцировались».
Ранее Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.
Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.