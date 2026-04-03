Tasnim: Операция США по спасению пилота сбитого Ираном F-35 провалилась
Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей, сообщает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
По данным Tasnim, в операции были задействованы вертолеты Black Hawk и транспортный самолет C-130 Hercules, передает ТАСС.
«Один из вертолетов был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции», – сообщил собеседник агентства.
Напомним, средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США над центральной частью страны.
Ранее в Иране объявили вознаграждение за пилота сбитого F-35.