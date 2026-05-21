Захарова объяснила упрощение выдачи российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об особом порядке предоставления российского гражданства жителям Приднестровья стал необходимой гуманитарной мерой на фоне безответственной политики Молдавии и Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Решение упростить процедуру получения паспортов России для жителей Приднестровья продиктовано безрассудными действиями Кишинева и Киева, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москву и этот многонациональный регион связывают крепкие исторические узы.
«Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев», – заявила Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что растущий интерес к российскому гражданству во многом вызван дикой и безответственной политикой властей Молдавии и киевского режима.
Дипломат также предупредила, что любая агрессия против проживающих в регионе россиян встретит незамедлительный и адекватный ответ. По ее словам, Россия готова задействовать все необходимые средства для обеспечения безопасности своих граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья.
Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил о возможности преодоления ограничений Кишинева благодаря российским документам.
Президент Молдавии Майя Санду резко раскритиковала решение Москвы.