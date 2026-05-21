Румынская полиция объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Румынии внесли артиста в официальный список разыскиваемых лиц, передает РИА «Новости».

В его личном деле указано: «приговорен к девяти месяцам лишения свободы за преступление, связанное с хранением опасных наркотиков без лицензии для личного пользования».

Поводом для уголовного преследования стали события 2024 года. Во время выступления на румынском фестивале музыкант выкурил сигарету с каннабисом. После этого полицейские нашли у него еще 18 граммов запрещенного вещества.

Апелляционный суд уезда Констанца утвердил приговор первой инстанции о назначении девяти месяцев лишения свободы. Защита попыталась оспорить вердикт в Высшем суде кассации и юстиции, однако седьмого мая жалоба была отклонена как необоснованная.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Подмосковье приговорил рэпера Obe1Kanobe к восьми годам колонии за покушение на сбыт наркотиков.

Волгоградский суд оштрафовал рэп-исполнителя Yanix на 10 тыс. рублей за пропаганду запрещенных веществ в песнях.

Ранее полиция задержала американскую певицу Ники Минаж в аэропорту Амстердама с легкими наркотиками.