Румынская полиция объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa
Американский хип-хоп Wiz Khalifa исполнитель приговорен в Румынии к девяти месяцам тюрьмы за хранение 18 граммов наркотиков.
Правоохранительные органы Румынии внесли артиста в официальный список разыскиваемых лиц, передает РИА «Новости».
В его личном деле указано: «приговорен к девяти месяцам лишения свободы за преступление, связанное с хранением опасных наркотиков без лицензии для личного пользования».
Поводом для уголовного преследования стали события 2024 года. Во время выступления на румынском фестивале музыкант выкурил сигарету с каннабисом. После этого полицейские нашли у него еще 18 граммов запрещенного вещества.
Апелляционный суд уезда Констанца утвердил приговор первой инстанции о назначении девяти месяцев лишения свободы. Защита попыталась оспорить вердикт в Высшем суде кассации и юстиции, однако седьмого мая жалоба была отклонена как необоснованная.
