Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Ники Минаж задержали в Амстердаме с наркотиками
Ники Минаж задержана в аэропорту Схипхол за хранение легких наркотиков
Рэп-исполнительница Ники Минаж (Оника Таня Мараж), которая на этой неделе выступала в Амстердаме в рамках мирового турне Pink Friday 2, задержана в голландском аэропорту Схипхол, у нее нашли легкие наркотики, сообщают СМИ.
О задержании исполнительницы сообщил портал nu.nl. Военная полиция подтвердила задержание за хранение легких наркотиков гражданки США, но не стала уточнять, кто именно задержан, передает ТАСС.
При этом ранее Минаж опубликовала в соцсети видео споров с сотрудниками аэропорта и с военной полицией. Она обвинила сотрудников аэропорта в «попытке саботировать тур», а полицию убеждала, что никаких наркотиков у нее нет, передает РБК.
В 2020 году брата исполнительницы Джелани Мараж приговорили к 25 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней падчерицы. Самой Ники Минаж на заседании суда не было, но в ходе процесса зачитали ее письмо от 2016 года, в котором исполнительница просит более мягкого наказания для брата, называя его «нежным, терпеливым и самоотверженным».