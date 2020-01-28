Брат знаменитой рэп-исполнительницы осужден за изнасилование 11-летней падчерицы

Родного брата американской рэперши Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж) приговорили к 25 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней падчерицы, сообщает издание Page Six.

Джелани Мараж свою вину не признал, попросив суд о помиловании. Он принес извинения за причиненную боль. По его словам, раньше у него были проблемы с алкоголем, передает «Вести.ru».

Пострадавшая девочка на суде рассказала, что из-за пережитого насилия стала думать о самоубийстве. По данным СМИ, брат рэперши изнасиловал падчерицу, когда был женат на ее матери и жил вместе с ними.

На одном из заседаний Джелани Мараж заявил, что его обвинили в изнасиловании с целью получить деньги от его популярной сестры. Сама Ники Минаж на заседании не присутствовала, однако во время слушаний зачитали ее письмо от 2016 года, в котором исполнительница просит более мягкого наказания для брата, называя его «нежным, терпеливым и самоотверженным».

Ранее американский певец Крис Браун был задержан в Париже по подозрению в изнасиловании, позже исполнитель подал в суд на обвинившую его в изнасиловании девушку.