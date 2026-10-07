Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Лантратова призвала наказать виновных в гибели многодетного волонтера
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что убийство украинским беспилотником многодетного отца и его дочери в Херсонской области не должно остаться безнаказанным.
«Такие вероломные убийства не должны оставаться безнаказанными», – написала Лантратова в Max.
Омбудсмен отметила, что погибший мужчина был волонтером. «Отец и дочь погибли на месте. Дома их ждали еще 12 братьев и сестер. Они все остались без отца», – добавила она.
Утром в среду украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль около села Рыково в Геническом округе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в регионе при атаке беспилотника ВСУ.