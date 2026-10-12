Российская армия взяла в охват Славянско-Краматорскую агломерацию

Tекст: Вера Басилая

По словам Пушилина, российская армия продолжает наступление в направлении Славянска и Краматорска, беря населенные пункты в охват с нескольких сторон. Такая тактика играет решающую роль в продвижении войск, сообщают «Вести».

«Славянско-Краматорская агломерация. Продолжается наступление в этом направлении. И здесь, безусловно, решающую роль играет также охват населенных пунктов, причем он проходит с нескольких сторон», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, украинские войска предпринимают попытки контратаковать в районе Красного Лимана и его окрестностей, активно применяя беспилотные летательные аппараты. По словам руководителя региона, перед российскими бойцами стоит задача не допустить продвижения и закрепления противника на земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт назвал место концентрации украинских войск у Славянска и Краматорска.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отъезде первых переселенцев из Краматорска в Киев.

В четверг сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ оценил работу российских военных.