Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Пушилин: Первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном выезде первых участников программы переселения соотечественников из Краматорска в Киев.
Первая группа переселенцев успешно покинула Краматорск и сейчас находится в Киеве, передает ТАСС. Эвакуация стала возможной благодаря поддержке украинских волонтеров.
«Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», – рассказал Пушилин.
Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР обратился ко гражданам подконтрольных ВСУ населенных пунктов с призывом переехать в Донецк. Власти пообещали оказать помощь с размещением. Инициатива охватывает жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.
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