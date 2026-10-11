Tекст: Катерина Туманова

Первая группа переселенцев успешно покинула Краматорск и сейчас находится в Киеве, передает ТАСС. Эвакуация стала возможной благодаря поддержке украинских волонтеров.

«Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», – рассказал Пушилин.

Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР обратился ко гражданам подконтрольных ВСУ населенных пунктов с призывом переехать в Донецк. Власти пообещали оказать помощь с размещением. Инициатива охватывает жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о прямых приказах ВСУ убивать мирное население. Сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ из Судана оценил работу российских военных.