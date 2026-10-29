Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Дезертир ВСУ рассказал об отправке сослуживцев на верную смерть
Пойманных дезертиров ВСУ отправили на верную смерть в Харьковскую область
Украинский дезертир Артем Артюшенко сообщил об отправке двоих пойманных беглецов из учебного центра Вооруженных сил Украины на верную смерть.
В феврале 2024 года мужчину мобилизовали на рынке в Красноармейске, который тогда находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за остеохондроза его направили в учебный центр в селе Попасная Днепропетровской области, передает РИА «Новости».
«С моей роты трое сбежали, двух поймали и отправили на Харьков… Их больше никто не видел, сказали, что они пошли на обнуление», – рассказал Артюшенко.
Третьего беглеца задержали на блокпосту, однако командир взвода лично договорился о его возвращении в учебный центр за крупную взятку. Осенью того же года сам Артюшенко дезертировал и дожидался прихода российских войск в доме родителей в Красноармейске.
Российские войска освободили Красноармейск (украинское название – Покровск) 1 декабря 2025 года. В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил об освобождении города президенту Владимиру Путину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащие новой бригады Вооруженных сил Украины массово дезертировали в Сумской области.
Ранее командиры украинского учебного центра из-за страха за собственные жизни отказались выдавать боеприпасы мобилизованным.
Также украинские следователи признали самоубийством смерть обнаруженного без головы и внутренних органов дезертира.