ВСУ заминировали детские игрушки на добропольском направлении

ВСУ заминировали детские игрушки и купюры на добропольском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

О маскировке взрывчатки под безопасные предметы сообщил военнослужащий морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Аластар, передает РИА «Новости».

Заместитель командира по военно-политической работе 37-го отдельного медицинского батальона пояснил, что перед выездами медикам напоминают об опасности подбора посторонних вещей. В качестве примера он привел купюры и игрушки, под которыми могут находиться самодельные взрывные устройства.

«Вплоть до игрушек. Могут туда заложить детонатор, батарейку, элементарную таблеточку», – рассказал боец.

При механическом воздействии на такой предмет замыкается цепь и происходит подрыв. По словам Аластара, военнослужащих инструктируют не трогать найденные вещи, так как определить наличие взрывчатки без специальной проверки часто невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Ураган сообщил, что ВСУ маскируют самодельные взрывные устройства под привычные для мирного населения предметы.

Кроме того, украинские военные на добропольском направлении стали использовать мины, спрятанные под пеньки и древесину.

Также сообщалось об использовании ВСУ самодельных мин, замаскированных под телефоны и сигареты.