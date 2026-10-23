Подполье: Наемники из Колумбии по ошибке уничтожили спецназ ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Колумбийские операторы беспилотников в составе Вооруженных сил Украины по ошибке уничтожили крупную группу украинского штурмового спецназа в Харьковской области, передает РИА «Новости».

«Под Купянском в первой половине сентября колумбийские дроноводы ошиблись и уничтожили большую группу боевиков украинского штурмового спецназа», – сказал Лебедев.

После этого инцидента между иностранцами и украинскими военными начался конфликт. Во время отступления латиноамериканских бойцов со своих позиций по ним якобы случайно нанесла удар артиллерия ВСУ.

Лебедев добавил, что украинское командование решило укомплектовывать подразделения наемников бойцами националистических батальонов на треть во избежание дружественного огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил канадского наемника Инсо Джона к 14 годам колонии строгого режима.

В среду российский военнослужащий с позывным Ерман сообщил об уклонении иностранных наемников в рядах украинской армии от боя при штурме села Нефедовка в Харьковской области.

Во вторник источник в российских силовых структурах рассказал о решении украинских командиров обманом заводить колумбийских бойцов на передовые позиции.