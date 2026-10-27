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Средства ПВО за сутки сбили 645 дронов и две авиабомбы ВСУ
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые авиабомбы и 645 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 272 423 беспилотника, 672 ЗРК, 31 425 танков и других бронемашин, 1 793 боевые машины РСЗО, 36 823 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 749 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Утром во вторник сообщалось, что Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.
В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины.
В воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза, доставлявшего в порт Одессы грузы для украинской армии.