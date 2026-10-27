Средства ПВО за сутки сбили 645 дронов и две авиабомбы ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 272 423 беспилотника, 672 ЗРК, 31 425 танков и других бронемашин, 1 793 боевые машины РСЗО, 36 823 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 749 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром во вторник сообщалось, что Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины.

В воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза, доставлявшего в порт Одессы грузы для украинской армии.