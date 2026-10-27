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Дорожники задержаны в Челябинске по делу о нарушениях на трассе М-5 «Урал»
В Челябинске задержали сотрудников челябинского филиала Уралуправтодора и управления дорог «Южный Урал» по делу о нарушениях на сумму более 110 млн рублей при реконструкции трассы М-5 «Урал».
Сотрудники региональных управлений ФСБ и ГСУ СК задержали четырех человек. В их числе начальник отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог челябинского филиала Уралуправтодора, а также бывший начальник отдела капитального строительства и бывший главный инженер управления дорог «Южный Урал», пишет ТАСС.
В отношении них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии силовиков, с 2018 по 2020 год они приняли работы по строительству и реконструкции трассы М-5 «Урал» стоимостью 3,2 млрд рублей с нарушениями и отклонениями от проекта. Ущерб оценивается не менее чем в 110 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику правового управления регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта за растрату при строительстве трасс.
В марте в Челябинске задержали двух чиновников по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 150 млн рублей.
В мае прошлого года ФСБ задержала главу правового управления регионального минтранса Анну Курьянову и главу ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову по делу о растрате.