Стали известны обвинения в адрес задержанных чиновников Челябинска

Двух чиновников Челябинска обвинили в хищении 150 млн. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ущерб бюджету от действий задержанных в Челябинске двух чиновников составил около 150 млн рублей. По данным правоохранительных органов, речь идет о подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Ущерб бюджету от их действий оценивается примерно в 150 миллионов рублей», – сообщил источник РИА «Новости». В настоящее время оба фигуранта дела задержаны, ведется следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Челябинске сотрудники УФСБ задержали заместителя главы администрации города Александра Астахова. Правоохранительные органы также задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова.

Ранее в этом же городе по подозрению в коррупции арестовали начальника исправительной колонии № 11.



