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    24 апреля 2024, 19:50 • Общество

    Замминистра обороны попал на фронт борьбы с коррупцией

    Замминистра обороны попал на фронт борьбы с коррупцией
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Сколь веревочке ни виться», – такими словами отреагировали эксперты на арест обвиняемого во взятке замминистра обороны Тимура Иванова. Как уголовное дело отразится на работе курируемого Ивановым подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны?

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его деловой партнер Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны. На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в «Лефортово».

    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление знакомого с ситуацией источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    При этом адвокат подсудимого Денис Балуев настаивает на том, что в уголовном деле отсутствует факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения. Об этом он сообщил ТАСС. По его словам, вменяемая сумма «никак не связана с хищениями при поставке сухих пайков». Однако информацию о том, что обвинения связаны со строительными контрактами военного ведомства, он не опроверг.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС).

    В другом материале ТАСС отмечается, что обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны как на свидетельских показаниях, так и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов с конца 1990-х по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, губернатором тогда был Сергей Шойгу. С 2013 по 2016 год Иванов возглавлял «Оборонстрой» – крупнейший строительный холдинг Минобороны. В 2016 году назначен заместителем министра обороны, курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил и близлежащий музейный комплекс. Во время пандемии COVID-19 Иванов курировал строительство 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны. В 2019 году вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», издание оценивало семейный доход Иванова в 136,7 млн рублей, доход его самого – в 13,6 млн.

    По мнению Андрея Лугового, первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в самом факте ареста замминистра нет ничего удивительного.

    «Поражает другое: неужели его наконец-то арестовали?»

    – уточнил Луговой в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. – «А второй тезис – в виде нашей доброй русской поговорки: сколько веревочке ни виться... Дальше продолжите сами».

    В экспертном сообществе отмечают, что дело замминистра может иметь далекоидущие последствия в рамках проведения СВО. «Борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    Он поясняет, что Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. «И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – полагает эксперт.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет», – прогнозирует Климов. –

    «Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица».

    В Минобороны Иванов перешел из гражданской сферы, напомнил доктор военных наук Константин Сивков. «У него достаточно сложная биография. Он никак не был связан с армией до назначения на должность заместителя министра обороны. Поэтому он известен только лишь как строитель», – указал военный эксперт.

    Что касается работы военного стройкомплекса, то арест Иванова на этой деятельности существенно не отразится. «Строить здания не перестанут. В то же время нельзя исключать, что следствие продолжит изучать, были ли соучастники по делу о взяточничестве среди сотрудников профильных департаментов», – уточнил Сивков.

    Собеседник призвал дождаться завершения всех следственных действий, однако сам факт дела, по его мнению, может свидетельствовать о том, что российское руководство не останавливает работу по борьбе с коррупцией даже на фоне военной операции – и это позитивное явление.

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