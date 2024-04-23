СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале ведомства отмечается, что он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Проводятся необходимые следственные меры.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Как уточняет ТАСС, статья, по которой арестован Иванов, свидетельствует о том, что замминистра подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей. Согласно статье чиновнику грозит до 15 лет колонии.

Иванов родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны. С 2012 года – заместитель председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 год – генеральный директор АО «Оборонстрой».

В мае 2016 года указом президента РФ назначен заместителем министра обороны РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, другими медалями.

На посту замминистра обороны Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Руководит в пределах своих полномочий планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу и для обеспечения нужд ВС. Утверждает в установленном порядке государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства обороны.