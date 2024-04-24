Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
Задержанный замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.
«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», – приводит ТАСС слова источника.
Он уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.
В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.
Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.
В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.
Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.
Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.