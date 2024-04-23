СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

Tекст: Денис Тельманов

«Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.