Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова
Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова
Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.
«Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.
Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.
Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.