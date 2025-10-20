Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
В Киеве прошли обыски у родственников детектива НАБУ
Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства родственников детектива НАБУ, занимавшегося расследованием громких дел в энергетике и железнодорожной отрасли, сообщает НАБУ.
Сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального антикоррупционного бюро, расследовавшего громкие коррупционные дела на Украине. В частности, речь идет о делах по злоупотреблениям в энергетической сфере, включая скандальное дело «Роттердам+», а также о расследованиях нарушений на предприятиях железнодорожной отрасли, сообщает РИА «Новости».
Обыски связаны с расследованием подозрений в хищении средств на закупках трансформаторов бывшим заместителем руководителя департамента СБУ, а также с делом о незаконном обогащении генерала и одного из заместителей руководителя департамента спецслужбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты его партии отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за страха последствий. Зеленский запер послов стран G7 в комнате без связи во время принятия закона о НАБУ.