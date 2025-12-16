Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Благодатовки, Подолов, Шийковки, Глушковки, Купянска-Узлового Харьковской области и Краснлого Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 220 военнослужащих и четыре бронемашины. Уничтожены три артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Новой Сечи, Кондратовки и Мирополья Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Першотравневым, Барановкой, Нестерным, Волчанскими Хуторами и Приморским.

Противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ и три склада матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Маяков, Алексеево-Дружковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска ДНР.

При этом противник потерял до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова и освободили 120 зданий.

Продолжается зачистка Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных формирований ВСУ.

В районе Родинского отражены две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Светлого, Торецкого, Белицкого, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, боевая машина РСЗО «Град» и десять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Андреевки, Великомихайловки Днепропетровской области, Гуляй-Поля и Косовцево Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области.

За день до этого они освободили Варваровку в Запорожской области

Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО.