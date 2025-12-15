По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Гуляйполя, Косовцево в Запорожской области, Андреевки и Великомихайловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и два склада матсредств.
В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и погранотряда Украины возле Мирополья, Кондратовки и Рыжевки в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Приморским, Барановкой, Нестерным, Вильчей, Волчанскими Хуторами и Першотравневым, перечислили в оборонном ведомстве.
Противник потерял свыше 270 военнослужащих, станцию РЭБ и четыре склада матсредств.
Между тем подразделения группировки «Запад» продолжили уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.
Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Моначиновки, Шийковки, Благодатовки, Подолов в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).
Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера Stryker и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.
Параллельнот подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и нацполиции Украины у Петровского, Степановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.
Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское в ДНР.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Белицкого и Шевченко в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.
Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне рссийские войска освободили Варваровку в Запорожской области
Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области.