Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Андреевки, Новой Сечи и Кучеровки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Прилипкой, Старицей, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

Потери противника при этом составили до 145 военнослужащих, израильская радиолокационная станция RADA и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска-Узлового, Богуславки, Новоплатоновки, Куриловки Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV и канадский бронетранспортер Senator, станцию РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Северска, Краматорска, Степановки и Константиновки ДНР.

Потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера, две бронемашины, три склада боеприпасов, матсредств и горючего.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова, а также зачистку Светлого и Гришино. Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Торецкого, Родинского, Красноярского, Светлого, Шевченко, Белицкого, Торского ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Противник потерял свыше 415 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, две бронемашины и три пикапа.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Терноватого, Косовцево, Варваровки, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.