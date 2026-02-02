Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Администратор сауны в Кузбассе не признала вину в гибели подростков
Управляющий частной сауны Елена Селищева отказалась считать себя виновной в трагедии в этом заведении города Прокопьевск в Кемеровской области, где погибли подростки.
Следователь сообщил суду, что Селищева отвергла обвинения, но дала показания, передает РИА «Новости».
В понедельник суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для 36-летней сотрудницы заведения.
По версии следствия, фигурантка пустила группу детей без взрослых и нарушила технику безопасности. Женщина дважды подкидывала уголь в печь, увеличив интенсивность горения, что привело к пожару.
Представитель СК настаивает на заключении под стражу, так как обвиняемая может скрыться или остаться без источника дохода. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее СК показывал обстановку у сауны в Прокопьевске, где произошла трагедия. В ходе пожара в сауне этого города погибли пятеро подростков.
При этом удалось спастись имениннице, отмечавшей там свой день рождения.