Власти Китая казнили четверых за наркоторговлю и похищения людей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Китая привели в исполнение смертные приговоры в отношении четырех человек, осужденных за торговлю наркотиками и похищение людей, передает ТАСС. Казнь была проведена в городе Шэньчжэнь, расположенном на юге страны, в провинции Гуандун.

Как отмечает Центральное телевидение Китая, обвиняемые были признаны виновными по ряду статей уголовного кодекса, среди которых преднамеренное убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничество, а также организация подпольных казино и притонов. По результатам расследования, преступники получили незаконный доход на сумму свыше 29 млрд юаней, что эквивалентно примерно 4,2 млрд долларов по курсу Центрального банка КНР.

Следствие также установило, что осужденные были связаны с преступным подпольем в Мьянме и причастны к производству и сбыту примерно 11 тонн метамфетамина. В Китае за производство и распространение более 50 граммов героина может грозить смертная казнь, а наказание за похищения и убийства, связанные с организованной преступностью, остается максимально суровым.

Власти Китая подчеркивают, что подобные меры отражают жесткую позицию государства в борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью.

